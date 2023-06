«Mancano 10mila lavoratori stagionali 

Nel cuore della Costa Smeralda servono camerieri per prestigioso locale con cucina sulla spiaggia. Stipendio da 1600 a 1800 euro, dal lunedì alla domenica a pranzo, data inizio: il prima possibile. A San Teodoro, per importante azienda nel settore hotellerie, occorrono cameriere/i con pregressa esperienza nel ruolo. Un riposo settimanale, contratto di somministrazione a tempo determinato part time di 36 o 40 ore settimanali e alloggio in loco. Dal Nord al Sud, passando per centro e coste, la caccia ai lavoratori dell’estate prosegue senza sosta. Anche a stagione informalmente iniziata, in tante strutture ricettive e della ristorazione le squadre per accogliere l’annunciato assalto di turisti sono tutt’altro che ai nastri di partenza.

Stagione a rilento

L’allarme lanciato a inizio anno, e puntuale a ridosso di ogni estate, non è rientrato. Basta collegarsi ai vari siti internet per trovare centinaia di candidature ancora aperte e una sfilza di annunci che ben rappresentano la situazione. «Allo stato attuale mancano almeno diecimila stagionali», spiega Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna. «Al di là dei numeri il vero problema è che col Covid e gli ultimi anni a singhiozzo, tantissimi lavoratori già formati sono usciti dal settore. E certamente ci vorranno anni per ripristinare una quantità sufficiente di professionisti», sottolinea. «Abbiamo migliaia di posizioni attualmente aperte, nonostante lentamente il meccanismo si stia rimettendo in moto. Senza contare che nel momento in cui viene a mancare la professionalità tutto il settore inevitabilmente ne risente. Soprattutto in una terra come la Sardegna, che non potendo competere su prezzi e numeri basa tutta la strategia commerciale sulla qualità del servizio, che si fa inevitabilmente sui lavoratori competenti», ribadisce. «Siamo tornati ai numeri commerciali pre- Covid, come clienti, ma non come lavoratori».

Ricerca aperta

A Villasimius, la selezione è rigidissima: cercano addetti all’accoglienza bagnanti, fondamentale la capacità di ascoltare e interpretare i bisogni e orientare le scelte degli ospiti. Oltre alla conoscenza di inglese e francese. Al bar trattoria La Baracca, della Maddalena, occorre «con urgenza una cameriera per la stagione» altrettanto al Cala Ginepro di Orosei, che offre anche l’alloggio e prevede turni. Hotel 4 stelle di Palau offre almeno 1700 euro, con contratto a tempo pieno della durata di quattro mesi al potenziale chef de rang. Ma a distanza di cinque giorni dall’inizio ufficiale dell’estate le inserzioni sono ancora tantissime in ogni angolo dell’Isola. «La ricerca è spasmodica e quotidiana, ci sono ancora grandissime difficoltà a trovare le competenze necessarie», conferma Gian Mario Pileri, vicepresidente dell’Ente bilaterale turismo. «Siamo enormemente in ritardo, con la stagione alle porte soddisfare l’esigenza di stagionali in numero adeguato è complicatissimo, soprattutto per quanto riguarda personale di sala e cucina». Introvabile davvero, considerando i movimenti dei siti web, dove le offerte di lavoro superano palesemente le richieste. «Paghiamo dazio per i due anni di fermo per via della pandemia, che hanno ribaltato gli equilibri del comparto e portato via una fetta importante di lavoratori stagionali che hanno trovato occupazioni alternative o si sono trasferiti fuori Italia». E non sembra neanche esserci il problema dei compensi da fame e degli orari folli: «Parliamo di stipendi assolutamente corretti, non di elemosine come capitava qualche anno fa, in più si offrono vitto e alloggio, nonostante tutto il personale non si trova».

Inizio a rischio

Sembra come una caccia al tesoro, con gli stagionali diventati merce ancor più rara del passato nell’Isola e un po’ in tutta Italia. Con le località turistiche che fanno sempre più fatica a un passo dai grandi arrivi che non si vedevano da tempo. Un’estate da record quella sarda, almeno secondo le ottimistiche previsioni dell’istituto Demoskopika, che parla di un più 10,2 per cento di presenze. «Il problema certamente esiste», interviene Roberto Bolognese, presidente regionale di Confesercenti. «I passi avanti da parte del Governo e della Regione ci sono stati, credo che il problema attuale sia anche l’approccio culturale dei giovani probabilmente cambiato».