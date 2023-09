Manca uno spazio per gli anziani, già raccolte 200 firme 

Procede a gonfie vele la raccolta firme degli anziani di piazza IV Novembre. In poche settimane hanno raccolto più di duecento adesioni da allegare a una petizione che sarà inviata in Comune. La richiesta è sempre la stessa, quanto mai urgente in vista dell’inverno imminente: uno spazio dove potersi riunire e non essere costretti a stare in piazza in balia del meteo. I fogli sono stati consegnati nella tabaccheria che si trova all’incrocio con via Vittorio Emanuele: chi lo volesse può recarsi lì per mettere una firma. C’è ancora un po’ di tempo prima di chiudere e inviare la petizione.

Sono tantissimi gli anziani che ogni giorno si riuniscono in piazza IV Novembre, orfani di un centro che è stato chiuso anni fa dove venivano anche organizzati laboratori dedicati e dove si poteva persino giocare a bocce. Chiuse le porte allo spazio, non più agibile, non è mai stato trovato uno locale alternativo. Da qui la protesta anche a seguito della sistemazione degli anziani che si riunivano in piazza Azuni nello spazio in via Zara, anche se in alcuni giorni e per alcune ore. «Nonostante in città il numero degli anziani sia in continuo aumento», si legge nella petizione, «riteniamo insufficiente la presenza di strutture a noi dedicate. Tanti anziani vivono in condizioni di disagio, soli e per stare insieme sono costretti a trascorrere ore nelle panchine della piazza tra le intemperie».

