«Manca una manutenzione costante» 

Non è solo un problema delle aiuole che versano in condizioni critiche, con erbacce e vegetazione non curata. «È un problema anche di decoro e di igiene perché molto spesso l’incuria delle aree verdi attira i maleducati che gettano i rifiuti», dice Stefania Loi, consigliera comunale di FdI che ha presentato una interrogazione sul caso di via Dante. «Il fatto è che non c’è manutenzione», tuona. «Sono stati spesi tanti soldi per progetti importanti e poi non vengono seguiti. Via Dante è un esempio di non cura, di manutenzione inesistente», aggiunge.

Proprio su via Dante, «il mio assessorato vista la situazione critica in cui versano le aiuole si è attivato prontamente per restituire la gestione delle aiuole in carico al servizio Verde Pubblico, che non si è potuto fare più carico della loro manutenzione da quando erano iniziati i lavori: entro poche settimane l’area tornerà sotto l’egida del mio servizio e dunque nella turnazione delle manutenzioni e saranno eliminate le sterpaglie», assicura l’assessora al Verde pubblico Luisa Giua Marassi. Che poi aggiunge. «Sulla scorta di questa e di altre infelici esperienze precedenti, l’amministrazione attuale e il mio assessorato stanno lavorando per incentivare una maggiore collaborazione tra gli uffici al fine di evitare in futuro problemi simili». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA