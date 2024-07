Manca una firma, salta il concerto 

Una stecca di dimensioni colossali. Mai un concerto dell’Orchestra e del Coro del Teatro Lirico era stato annullato. La prima è andata in scena venerdì, con replica ieri, nel sagrato della basilica di Bonaria. Il motivo non è ancora chiaro, ma sembra che sia riconducibile alla mancanza di abilitazioni del professionista che avrebbe dovuto stilare le relazioni da presentare alla Commissione di vigilanza sugli spettacoli all'aperto e al chiuso. Niente relazioni, niente autorizzazione, niente concerto.

Niente note

Nel sagrato della basilica di Bonaria il clima è speciale, la visuale sul Golfo degli Angeli toglie il respiro. Il programma musicale prevedeva una serata dedicata a preludi e intermezzi musicali eseguiti insieme a famose sinfonie e pagine corali tratti da altrettanto popolari opere liriche, nell’interpretazione dell’Orchestra e del Coro del Teatro Lirico, diretti da Marco Boemi e con il maestro del coro Giovanni Andreoli. Un’occasione speciale in uno scenario speciale, anche il prezzo “politico” del biglietto. La sorpresa sconcertante è arrivata verso le 21,10. Era tutto pronto - musicisti a posto, spettatori in attesa, luci accese - quando il sovrintendente Nicola Colabianchi è salito sul palco e ha annunciato la cancellazione dello spettacolo, il quinto appuntamento musicale della stagione estiva. I 500 spettatori annichiliti hanno ascoltato sbigottiti Colabianchi, che ha reso noto anche l’annullamento dell’esibizione in programma ieri. «Non si era mai vista una cosa del genere, l’orchestra era pronta ma non è riuscita ad andare in scena», spiega tra lo sconsolato e lo stupito il sovrintendente. «Domani, quando riceverò la relazione richiesta, sapremo cosa è successo effettivamente e quali irregolarità ha ravvisato la Commissione di vigilanza. Solo allora potremo individuare le responsabilità e le cause che hanno causato la sospensione del concerto, così che in futuro non si ripetano errori del genere».

Un resoconto quanto mai importante perché, in aggiunta alla brutta figura rimediata, ci sarà da calcolare il danno erariale causato dalla mancata esibizione dei musicisti e le spese di organizzazione. «Quello che mi sorprende di più – continua – è il fatto che sino a oggi abbiamo eseguito tantissimi concerti – la settimana prossima abbiamo in calendario 2 esibizioni al Parco della Musica e 2 al Lazzaretto – e mai abbiamo avuto un problema del genere. È stato un fulmine al ciel sereno. Mi scuso con gli spettatori invitandoli a chiedere il rimborso del biglietto».

Il pasticcio

Alla base della sospensione dei concerti a Bonaria ci sarebbe la mancata ricezione degli attestati richiesti da parte della “Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”, presieduta dall’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe e composta da tecnici comunali, Vigili del Fuoco, Asl e Polizia Locale. Durante un sopralluogo nel sagrato del santuario effettuato giovedì, la Commissione avrebbe chiesto un’integrazione di documenti relativi alle caratteristiche ignifughe di sedie e moquette, ai carichi sospesi (luci sul palco), al mancato servizio d’accesso per i disabili e alla mancata corrispondenza dell’area transennata con la planimetria. Il termine ultimo era venerdì alle 17, ma l’ingegnere incaricato non sarebbe stato in grado di produrre il materiale sollecitato dalla Commissione perché non iscritto al registro ministeriale specifico. «È stato utilizzato un professionista non scelto da noi, che si occupa delle attività della basilica. Non potevamo certo sapere che non avesse le abilitazioni», conferma il sovrintendente.

