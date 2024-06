Manca una diabetologa, visite annullate  

Una delle due diabetologhe dell’ospedale di Isili è andata in pensione e la collega rimasta al San Giuseppe non riesce a seguire tutti i pazienti in carica al reparto (circa 1800 in arrivo da Sarcidano, Barbagia di Seulo e Trexenta). Il risultato: visite cancellate e appuntamento slittati per i pazienti. «La paura», ha raccontato Silvia Ghiani 49 anni di Gergei, ultima visita fatta a novembre dell’anno scorso, «è quella di arrivare alla scadenza del piano terapeutico e rischiare di non poter avere il rinnovo e perdere i presidi che ci vengono assegnati».

Un timore condiviso da tutti i pazienti rimasti senza specialista di riferimento. E per ora resta vana così la speranza di essere chiamati per le visite che normalmente venivano prescritte ogni sei mesi. Per tanti ormai è già passato un anno.

I pazienti

«Mio figlio», ha detto Nicoletta Angius, mamma di un giovane paziente, «ha saltato un controllo e ad oggi ancora non è stato chiamato per fissare l’appuntamento per la visita. Dunque è rimasto senza uno specialista che lo segua anche se dalla diabetologia ci hanno rassicurato che in caso di necessità sarebbe stato visitato dall’altra dottoressa in organico».

Qualcuno ha pensato per tempo di prenotare in un’altra Asl senza però sapere se un altro centro potrà prenderli in carico; qualcun altro ha optato per uno specialista privato ma il timore è la gestione di quella quotidianità che per tanti non è semplice. «Se anche ci si rivolge ad un privato», ha aggiunto Silvia Ghiani, «questo non può gestire il piano terapeutico, è necessario che certe procedure vengano eseguite in un’azienda sanitaria».

Il Comitato

Resta l’incertezza dunque sul servizio di diabelogiaia e alla richiesta d’aiuto della gente si unisce anche quella del Comitato Sanità Bene Comune che veglia sull’ospedale e sulla sanità territoriale. «Serve un aiuto», ha detto la portavoce Gabriella Serra, «tantissimi pazienti sono scontenti, la diabetologa è una e tanti appuntamenti sono stati cancellati e questo è normale visti i numeri, la situazione è grave».

E dire che si tratta di un servizio d’eccellenza costruito con tanto lavoro e che ha dato sicurezza e garanzia a tante persone del territorio senza doversi spostare verso i centri cittadini. Oggi è in affanno senza che si capisca quanto questa difficoltà potrà durare. «Visto l’elevato numero di pazienti» ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «bisogna intervenire in tempi brevi per mettere rimedio ad una situazione che sta creando rilevanti inconvenienti».

