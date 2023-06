Manca un timbro dell’Enav, slitta l’apertura dell’aeroporto 

Manca il timbro dell’Enac. Senza quello l’aeroporto di Tortolì non può riaprire. Il nulla osta rilasciato il 15 maggio scorso fa dall’Enav annunciava la ripresa delle attività a partire dal trentesimo giorno successivo. Ma di fatto, al momento, lo scalo di Basaura resta blindato. «Quella era una data ordinatoria e non perentoria. Se anche il timbro venisse emesso nei prossimi giorni - spiega Rocco Meloni, 71 anni, amministratore delegato di Aliarbatax - non è un problema: il più è fatto».

Il certificato che l’Enav (Ente nazionale per l’assistenza al volo) da via libera al traffico di aviazione generale con voli privati fino a un massimo di 20 passeggeri. Mancando l’ultimo documento della lunga istruttoria, lo scalo non può accogliere alcun velivolo.

Aliarbatax ha già elaborato il tariffario. Aerei ed elicotteri privati fino a 2.000 chili (capienza massima di cinque posti) pagheranno un atterraggio di 25 euro. Fino alla soglia di 5.700 chili (massimo 20 posti) la tariffa è di 35 euro. Più economica l’imposta riservata agli ultraleggeri, i cui proprietari pagheranno 15 euro al momento dell’atterraggio.

Ben superiori le tariffe per elicotteri aerotaxi/executive (200 euro) e per gli aeromobili aerotaxi (300 euro). In più c’è il capitolo della sosta. Venti euro a notte per i primi 5 giorni (poi 15 euro) per gli ultraleggeri che troveranno accoglienza sull’erba, 50 euro per gli aerotaxi, e 30 euro a notte per i primi 5 giorni (poi 15) per la sosta sull’erba o sul piazzale, se disponibile) per le altre categorie di velivoli.