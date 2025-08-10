«Manca un piano complessivo sulla mobilità» 

Bisogna ribaltare il paradigma. «Più che pensare a soluzioni per risolvere in futuro il problema del traffico, sarebbe meglio concentrarsi su come far spostare meglio i cagliaritani domani», dice Italo Meloni, docente di Pianificazione di Trasporti all’università di Cagliari. Niente tunnel, niente trincea. Nessuna opera faraonica, quindi. «Non serve. Per risolvere i problemi in via Roma magari potrebbe non essere necessario realizzare interventi proprio in via Roma». Come? «Se l’obiettivo è potenziare la mobilità pubblica», e lo è, «si potrebbero realizzare più corsie preferenziali per i bus che, assieme alla metro», quando arriverà, «daranno un contributo decisivo al decongestionamento del traffico», spiega ancora il professor Meloni. Anche il Comune punta a trovare soluzioni che permettano in tempi brevi di risolvere il problema (la riapertura della bretella tra via San Paolo e viale Trieste, per esempio, è un tassello che porterà meno auto in via Roma). «Manca un piano della mobilità che non sia solo centrato su via Roma ma che individui interventi sul trasporto pubblico, su nuove aree di sosta. Solo intervenendo in maniera sistematica su tutti questi aspetti, il problema traffico si risolverà in pochi anni». E se non funzionerà? «Allora si potrà discutere di tunnel e trincea. Ma non sarà necessario». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA