Manca un ingegnere, fermati gli ascensori 

Fermi per lutto. Castello è ancora una volta isolato, stavolta alle prese con quattro ascensori non funzionanti su quattro. Tutti fuori servizio, da quando il direttore d’esercizio è passato a miglior vita lasciando i residenti del quartiere a quella solita, fatta di guasti continui, manutenzioni più o meno rapide e di imminenti inaugurazioni che tardano ad arrivare. Una storia infinita e dal sapore tragicomico, con l’ultima pagina - quella attuale - iniziata col blocco improvviso e contemporaneo degli impianti elevatori.

Ritorno al passato

“En seguridad, el menor detalle cuenta”, si legge nello sfondo giallo dei cartelli apparsi qualche giorno fa davanti agli ascensori sfortunati. Un quasi principio filosofico affidato unicamente alla lingua spagnola, forse per ricordare le gesta eroiche degli Aragonesi che fecero tanto per il rione più alto di Cagliari, e che in italiano significa “Nella sicurezza, conta il più piccolo dettaglio”, seguiti dalle scuse, sempre in lingua straniera: “Ci scusiamo per l’inconveniente”.

Un avviso con cui i castellani hanno imparato a convivere da anni ma davanti al quale non si rassegnano. Tempo poche ore e i cartelli finiscono nei social, ad allungare la cronistoria di malfunzionamenti - con conseguenti scalate forzate - che ormai non si contano neanche più. Ma stavolta si tratta di guasti meccanici, che forse sarebbero anche più accettabili davanti alla causa del nuovo stop.

Il fermo

Chi ha provato a capire le ragioni del blocco dice di aver ottenuto risposte vaghe, che rimandano a ipotetici motivi ministeriali. Una sorta di piccolo giallo che cerca di chiarire Alessio Mereu, assessore alla Mobilità con delega a Impianti e Servizi tecnologici. «La morte improvvisa del direttore d’esercizio ci ha costretto a fermare gli impianti, una figura indispensabile per il loro funzionamento e purtroppo è quasi introvabile trovare persone con i requisiti richiesti per ricoprire tale ruolo», spiega. «Pensavamo di aver risolto il problema delle manutenzioni grazie all’obbligo di intervento quasi immediato inserito nel nuovo appalto, ma in questo caso il fermo è legato al decesso dell’ingegnere che non potevamo certo preventivare»>, sottolinea l’assessore che pare essersi dato subito da fare: «All’interno dell’Arst abbiamo individuato una figura idonea a cui affidare l’incarico, sono in corso le interlocuzioni che spero ci portino a formalizzare il tutto nel più breve tempo possibile». Ma non sembra esserci alcuna data certa sulla possibile ripartenza.

L’altro impianto

Non resta che armarsi di coraggio e sfidare la scalinata del Bastione per raggiungere il quartiere ancora una volta inespugnabile per chi non ha macchina o una buona resistenza fisica per sfidare la salita del Terrapieno e poi su, sino a Porta Cristina.

Oppure quella di via Porcell, spinti dalla buona volontà e dalla stessa pazienza di chi da dieci anni attende la ripartenza dell’ascensore dell’ex L’Unione Sarda, che pare essere finalmente pronto ma causa morte suindicata e sostituto non previsto, continuerà a essere inaccessibile. Come tutti gli altri.

