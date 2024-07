«Manca tutto, tranne i soldi»  

Uffici vuoti, una sede istituzionale fantasma, chiusi nel cassetto milioni di euro per servizi e opere pubbliche e altro ancora. È lungo l’elenco delle difficoltà inserite nell’agenda dei sindaci dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”, con San Gavino capofila, ci sono Sardara, Serramanna, Serrenti, Samassi, Pabillonis. «L’ente non ha la forza di camminare sulle sue gambe principalmente perché orfano di personale. Il lavoro viene ribaltato sui dipendenti dei Comuni soci e questi devono rispettare autonomamente il tetto di spesa», dice il presidente dell’Unione, il sindaco di Pabillonis, Riccardo Sanna.

Soldi sottochiave

In questi giorni, a fare esplodere il malumore dei sindaci, sono state le polemiche dei cittadini sui progetti finanziati da anni e tanti proclami, come i 12 milioni dei Patti territoriali, ma di concreto nulla di nulla. Come mai? «Abbiamo un avanzo di amministrazione - sbotta il sindaco di Sardara Giorgio Zucca - di un milione e 700 mila euro. Molti fondi ci sono da anni. Non possiamo spenderli. Paghiamo il prezzo di essere giovani, 15 anni di vita e uffici vuoti. È andata bene alle Unioni storiche che hanno assorbito il personale di enti soppressi, nel Campidano la Comunità Montana. Chiediamo alla Regione di accelerare sulla legge di ordinamento degli enti locali». Leo Talloru di Serrenti incalza: «Situazioni simili sono inconcepibili. Tre anni fa, la Regione ha concesso un contributo di 360 mila euro - 60 mila per ciascun Comune - per l’acquisto di mezzi destinati alla prevenzione antincendio, come trattorini tagliaerba. Fondi bloccati. Manca la figura per attivare la procedura di gara». Beatrice Muscas di Samassi: «Il nostro ufficio ha completato quasi tutte le progettazioni delle opere da realizzare con i Patti Territoriali, due milioni e 300 mila euro. Siamo in attesa di poter coordinare i lavori con l’Unione».

Gestione associata

Sono tre i servizi gestiti in forma associata: la Protezione civile, la formazione del personale che non c’è ancora, l’appalto dei rifiuti. «Il calcolo degli spazi assunzionali – ricorda Sanna - non è semplice. Intanto deve tenere conto della spesa, nel nostro caso condizione limitata dal mancato equilibrio con le entrate. Inoltre, potremmo assumere solo a tempo determinato, di anno in anno. Un caos. In sostanza, al Comune “virtuoso”, per avere scelto di associarsi, un mezzo per migliorare i servizi alla collettività, vengono impedite azioni che altrimenti sarebbero state possibili. Il rimedio è rivedere gli enti locali: quale sorte la Provincia, quale le Unioni dei Comuni». Sulla carta la stessa sede ufficiale, l’ex stazione ferroviaria di San Gavino, non è pronta per ospitare l’Unione del Comuni “Terre del Campidano”. I sindaci continuano a svolgere l’attività istituzionale nell’Aula consiliare dell’ente capofila.

