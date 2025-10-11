Manca personale, uffici comunali in crisi 

L'ultimo addio risale a qualche giorno fa, un’ingegnera ha lasciato l’ufficio Lavori Pubblici per prendere servizio altrove. È la sesta, negli ultimi quattro anni: nel 2021 l’ufficio contava otto professionisti, adesso soltanto due, più il caposettore.

La grande fuga

Anche il Comune di Monserrato si trova a fare i conti col diffuso problema della carenza di personale. Negli ultimi tre anni se ne sono andati quindici dipendenti, soprattutto diretti in Regione, dove lo stipendio e i benefit sono migliori, ma anche in Città Metropolitana, Corte dei Conti, Asl. Un'emorragia che le assunzioni – venticinque, dal 2018 a oggi, ma non tutte a tempo indeterminato – hanno tamponato solo in parte, perché nel frattempo sono arrivati anche quindici pensionamenti. Molti dipendenti sono stati assunti infatti ai tempi dell’autonomia, nel 1991, e l’anno prossimo saluteranno in quattro, tra cui un caposettore.

I settori in crisi

Se la capacità di organico del Comune è pari a 110 dipendenti, al momento ci sono almeno venti sedie vuote. In sofferenza anzitutto la polizia locale, che sulla carta avrebbe 19 agenti, ma soltanto 13 sono operativi e manca un vicecomandante. Nel settore tecnologico, che gestisce la manutenzione degli impianti comunali, è rimasto un solo addetto. A lungo sottodimensionati, i servizi sociali hanno invece potuto respirare grazie all’assunzione di una nuova assistente lo scorso anno, che ha portato a quattro il numero di unità. Ma la vera emergenza è nel settore Lavori Pubblici, ridotto a due soli professionisti in aggiunta al responsabile. «Abbiamo pronto l’appalto per la realizzazione di un parcheggio ma ancora mancano gli atti, abbiamo tanti progetti in corso e la perdita continua di personale porta a rallentare la macchina amministrativa», spiega l’assessore Raffaele Nonnoi. «Bisogna ringraziare gli uffici perché nonostante la forte crisi si danno da fare e portano risultati».

La nuova legge

Il sindaco Tomaso Locci guarda con favore all’approvazione della legge per il Comparto Unico, pur consapevole che per l’equiparazione degli stipendi tra Comuni e Regione bisognerà aspettare. «L’approvazione è una buona notizia, ma occorre dare al più presto riscontro dal punto di vista finanziario. L'impegno in Comune è più gravoso e la disparità di trattamento economico è importante. Abbiamo perso tante forze giovani, laureate e formate a nostre spese, c’è chi ha vinto un concorso e se n’è andato dopo appena un anno e mezzo. Andrebbe messo un limite di permanenza di almeno cinque anni, probabilmente si sta perdendo lo spirito di appartenenza al territorio per cui si lavora».

Le contromisure

Nel frattempo, il primo cittadino studia contromisure: «Vista la situazione faremo una riorganizzazione interna per riequilibrare le forze, intanto abbiamo reso caposettore dei Lavori Pubblici lo stesso del settore Urbanistica. A gennaio 2024 abbiamo effettuato sei assunzioni e presto predisporremo altri concorsi per un vicecomandante e un nuovo agente della polizia locale, impiegati amministrativi e un ingegnere».

RIPRODUZIONE RISERVATA