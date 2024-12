Manca personale, pratiche ferme 

Poco personale al lavoro e nessuna possibilità di assunzioni. Ciò vuol dire servizi a rilento nei confronti dei cittadini e tanti progetti bloccati che non decollano da tantissimi anni. Un problema che c’è anche in tantissimi comuni dell’Oristanese. Scattano una fotografia alcuni sindaci del territorio.

I dipendenti

Il Comune di Arborea è sotto organico in ambito tecnico, sociale e finanziario. Ma non va meglio negli uffici della polizia locale dove c’è un comandante e due vigili urbani. Questo nonostante la presenza della marina. «Non solo non possiamo assumere nonostante la mole di lavoro - spiega la sindaca Manuela Pintus - ma in tantissimi migrano in altri enti. O chiedono di essere trasferiti in Regione oppure alla Asl o al Ministero. Questo succede perché la compensazione non è mai stata equiparata. È chiaro che un dipendente preferisce lavorare in un ente dove lo stipendio è più alto. Nei Comuni poi molto spesso i dipendenti hanno anche il contatto diretto col pubblico, un'incombenza in più. Alla fine chi paga le spese sono i cittadini, soprattutto per la lentezza nei servizi erogati».

Progetti fermi

Il sindaco di Cabras Andrea Abis parla di progetti fermi anche per colpa del poco personale in servizio, soprattutto all'ufficio Tecnico: «Abbiamo 8 figure di cui 4 ingegneri e 4 geometri. Questo Comune, per l'entità delle pratiche urbanistico-edilizie, per lo sviluppo dei piani urbanistici, per la gestione del patrimonio e dell'area Pip, per le manutenzioni di un territorio così grande col litorale, per la mole di opere pubbliche in corso, dovrebbe avere un organico stabile non inferiore ad almeno 10 unità». Abis poi fa anche una riflessione: «Ci sono spesso diverse maternità, che possono essere sostituite con un contratto a tempo determinato e le somme sono aggiuntive. Un diritto che non si tocca, ma è pur vero che la maternità viene pagata dal bilancio comunale». Pochi dipendenti anche all’ufficio tecnico di Santa Giusta, Comune dove i Piani urbanistici non sono mai decollati e dove tante opere sono ferme da anni: «Per tutto ciò che c’è in cantiere - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì - servirebbero molti più dipendenti”».

La soluzione

Il Comune di Riola Sardo invece ha cercato di trovare un soluzione per potenziare l'Ufficio tecnico dove fino a un mese fa erano in servizio solo un geometra e un architetto: «Abbiamo accorpato l’area finanziaria a quella amministrativa - spiega il sindaco Lorenzo Pinna - eliminando in questo modo un responsabile. Siamo riusciti a quel punto ad assumere altre due figure per l’area Tecnica, dove viene svolto il lavoro maggiore. Questo ci permetterà di evitare lungaggini nelle pratiche, accelerare i progetti e risparmiare risorse. Con due ingegneri possiamo evitare di affidare opere a professionisti esterni».

