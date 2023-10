Manca personale negli uffici, il Comune corre ai ripari 

Un’assunzione a tempo indeterminato e una mobilità interna per tamponare l’emergenza di personale negli uffici dell’Anagrafe e del protocollo generale nel Comune di Selargius.

Una situazione lamentata da tempo dal direttore dell’Area 4 del Municipio, tanto da costringere la Giunta ad adottare due distinte soluzioni per rinforzare il settore. Da una parte un contratto a tempo indeterminato per un dipendente inizialmente destinato all’Urbanistica e all’Edilizia privata, dall’altra lo spostamento di un impiegato tramite mobilità interna. La motivazione data dall’esecutivo di piazza Cellarium è sempre la stessa: «L’Area 4 è gravemente deficitaria di risorse umane in rapporto alle varie funzioni istituzionali attribuite». A ribadirlo il direttore del settore che parla di «carenza del personale assegnato al servizio Protocollo ed all’Ufficio messi notificatori, circostanza questa che determina forti ritardi e disagi nell’attività di protocollazione della posta in arrivo e di notifica e pubblicazione degli atti». Stesso discorso per l’Anagrafe, dove diversi dipendenti sarebbero anche prossimi alla pensione o al trasferimento: «La dotazione organica attuale è insufficiente a garantire il servizio, anche in considerazione del funzionamento dello sportello Anagrafe nel quartiere di Su Planu».

