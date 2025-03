«Manca personale in Questura e nei commissariati» 

Questura e Commissariati della polizia di Stato con poco personale perché non è sostituito chi va in pensione, con straordinari e carichi di lavoro elevati per svolgere l’attività di controllo, prevenzione e repressione dei reati. A denunciarlo è il sindacato di polizia Silp Cgil, che nell’assemblea provinciale ha eletto il segretario.

Al vertice provinciale di Cagliari è stato eletto Riccardo Mastino, cagliaritano di 45 anni. Ha ricevuto l’incarico ufficialmente da Pietro Colapietro e Alessandro Cosso, segretari nazionale e regionale del Silp Cgil, che hanno condiviso le linee programmatiche di Mastino. Sono incentrate, in particolare, sulla necessità di superare i problemi che affliggono sia gli uffici centrali sia quelli periferici della provincia del Sud Sardegna e della Città metropolitana.

«È necessario sopperire alla progressiva riduzione di personale, dovuta al numero ridotto di assunzioni e alla mancata sostituzione dei colleghi che vanno in pensione», ha detto il neo segretario, evidenziando che «la carenza di organici contrasta con l'esigenza di mettere in campo una sempre più concreta attività di prevenzione e monitoraggio capillare di tutte le aree, urbane e rurali, centrali e periferiche, per garantire la sicurezza dei cittadini».

Secondo il Silp Cgil, «gli uffici periferici sono ridotti all'osso e questo determina condizioni di disagio nel lavoro quotidiano del personale, chiamato a svolgere servizi di controllo del territorio ad ampio raggio, con un utilizzo eccessivo del lavoro straordinario, per giunta liquidato in tempi lunghi e in misura per nulla soddisfacente. Non c'è un equo compenso dei sacrifici e dei rischi cui sono esposti i lavoratori della polizia di Stato», conclude Riccardo Mastino.

RIPRODUZIONE RISERVATA