«Manca personale, costretti a chiudere durante la notte» 

Il cartello, esposto da settimane alla Quarta Fermata, comincia a sbiadirsi. «Ormai siamo proprio rassegnati, lavoreremo durante il giorno, con tutti i servizi, quelli di spiaggia, bar, ristorazione, i campus per le scuole. Ma poi la notte saremo costretti a chiudere», dice Alessandro Murgia, titolare dell’Emerson. Servono camerieri, barman, banconieri, personale addetto all’accoglienza, cuochi e aiuto cuochi. «Non se ne trovano», ribadisce Murgia. Dicevano che la “colpa” fosse del reddito di cittadinanza. «Io non ho una risposta, né spetta a noi imprenditori trovarla. Mi limito a registrare che è complicato trovare personale, e per questo dobbiamo rimodulare la nostra attività». Come? «Rinunciando alla cena, a organizzare gli eventi durante la sera. In questo momento stiamo cancellando tutta la programmazione serale proprio a causa di questo problema».

Gli imprenditori hanno l’amaro in bocca. «Essere costretti a chiudere la notte ci fa molto dispiacere, il lavoro c’è e per il turismo si annuncia un’altra stagione alla grande. Ma senza il personale, aprire anche la notte non è proprio pensabile». ( ma. mad. )

