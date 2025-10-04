Manca non è morto per un incidente 

Diversi traumi, uno importante al collo. Ma la causa della morte di Claudio Manca è un arresto cardiocircolatorio. In ogni caso, tutti i traumi non sarebbero compatibili con la caduta dalla bici perché investito da un’auto.

L’autopsia

Questo quel che sarebbe emerso ieri al termine dell’autopsia svolta nell’ospedale Brotzu di Cagliari dal medico legale Roberto Demontis alla presenza del consulente Danilo Fois (nominato dai difensori di Battista Manis, gli avvocati Antonio Pinna Spada e Cristina Marrone, arrivata da Milano in sostituzione dell’altro legale di fiducia, Ivano Chiesa) e del perito medico legale dei genitori e della sorella della vittima, Domenico Nuvoli (scelto dal loro avvocato, Fabio Costa).

Segni che non sarebbero compatibili quindi con la caduta dalla bici. Il corpo del disoccupato 52enne però era stato ritrovato nel canale lungo la circonvallazione per Arcidano venerdì 26 settembre a prima vista proprio a causa di un investimento.

A distanza di pochi giorni la Procura oristanese ha arrestato per omicidio colposo Battista Manis che però continua a proclamarsi innocente. Nel mezzo dell’inchiesta diversi video pubblicati sui social dallo stesso Manis, minacce più o meno velate e l’accusa a Manca di aver appiccato le fiamme nella sua abitazione giorni prima della morte.

La lettera

I parroci di Terralba, don Mattia Porcu e don Andrea Martis, hanno affidato a una lettera alcune considerazioni «che non possono, non devono e non vogliono esprimere giudizi sulle vite delle persone coinvolte. Ma davanti alla violenza non possiamo tacere». Riflessioni dure, «l’odio genera altro odio». E che lasciano intendere che ci siano problemi da affrontare: «Quando non riconosciamo il dono che sono i fratelli e le sorelle accanto a noi, quando l’avidità prende il sopravvento, quando ci lasciamo imprigionare da schiavitù come la droga, il denaro facile, l’ego che prevale su tutto e su tutti, allora ciò che si prospetta è infausto: piangeremo ancora».

«Dobbiamo fermarci»

«Crediamo che sia arrivato il tempo di fermarci, smetterla di straparlare e far seguire alle parole i fatti per cambiare davvero – scrivono i due giovani parroci – Non possiamo ignorare che anche nella nostra comunità ci siano situazioni in cui i valori si sono smarriti. Non possiamo fingere che l’uso e l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, da parte di giovani e meno giovani, sia ormai socialmente accettato».

Nuovi valori

Poi un appello: «È il tempo di far emergere la bellezza che già abita nel nostro paese e nelle nostre case, ma che spesso rimane nascosta. La solidarietà e il volontariato, il mondo associativo, sportivo e culturale, la partecipazione attiva alla vita sociale, politica e religiosa sono i campi in cui coltivare valori forse assopiti, ma capaci ancora di portare frutti abbondanti». ( m. m. )

