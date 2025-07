«Manca l’obriere ma la festa è salva» 

Il nuovo presidente ancora non c’è ma la festa di San Giovanni Battista si farà anche l’anno prossimo. Lo assicura l’obriere in carica Nicola Deiana dopo che in molti avevano temuto che quella in corso sarebbe stata l’ultima celebrazione di una festa tra le più antiche.

«Durante la riunione di ieri non è venuto fuori il nuovo presidente che si occuperà di organizzare la festa nel 2026 – ha spiegato Deiana –, ma siamo certi che nelle prossime settimane o nei prossimi mesi si farà avanti il nuovo obriere che continuerà la tradizione. Io nel frattempo custodirò la bandiera a casa in attesa del passaggio di consegne. Quella di ieri è stata l’occasione per confrontarci e capire in che direzione bisogna andare. La festa è impegnativa, ci vuole grande impegno per affrontarla e non è facile».

Ieri sera intanto in via Sciesa a casa dell’obriera Andreina Pillai c’è stato il taglio della torta e di due dei sette gateau che le tracchere hanno regalato. A realizzarli è stata la maestra dolciaia Anna Maria Sarritzu: «Prepararne sei è stato un grande impegno – racconta –. Si inizia con la realizzazione delle 1500 roselline come mi ha insegnato il mio maestro Luigi Sitzia e poi si preparano gli altri 1000 fiorellini e stelline che decoreranno i gateau. Poi si prepara la mandorla e si tosta, si taglia e poi dieci giorni prima si comincia a preparare la struttura, alta poco meno di un metro».

La festa prosegue oggi sempre in via Sciesa con il taglio di altri tre gateau e i canti e i balli della tradizione sarda con i Dilliriana. Domani taglio degli ultimi due gateau e alle 21,30 il concerto di Maria Luisa Congiu.

