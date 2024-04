Manca l’autista, udienze in stallo 

Sta volando la Sezione penale del Tribunale di Tempio: sino a quattro udienze al giorno, giudici impegnati anche nel tardo pomeriggio e l’arretrato storico del presidio gallurese (che ne aveva fatto un caso nazionale) abbattuto. Numeri da record negli ultimi tre anni, quasi un risultato incredibile. E adesso la macchina delle udienze è prossima alla paralisi. Perché tra qualche settimana non ci sarà più nessuno che porterà i fascicoli penali dalla Procura al Tribunale. L’ultimo autista in servizio, infatti, va in pensione. Non ci sono altri colleghi per sostituirlo.

Col carrello in strada

Come l’ultimo dei Mohicani, si estingue la categoria degli autisti degli uffici giudiziari di Tempio. La situazione è seria e ha anche dei risvolti che riguardano la sicurezza dei lavoratori. Qualche settimana fa, alla disperata, alcuni dipendenti degli uffici giudiziari hanno portato un carrello portafascicoli in strada, nel tratto dalla Procura al Tribunale. Poche decine di metri, con un tratto in forte pendenza: un’operazione pericolosa, avvenuta sotto gli occhi di tante persone. Il problema è che senza l’autista non si può fare diversamente e sarà il pasticcio dei prossimi mesi.

Insostituibile

Il fatto è che nell’organigramma degli uffici giudiziari tutti sono sostituibili, ma non l’autista che usa la macchina di servizio. Nessun altro può mettersi al volante, sul punto non ci sono dubbi. I fascicoli che devono arrivare in udienza pesano decine di chili, non si può pensare di portarli a mano. La situazione è oggettivamente irrisolvibile, a meno che il ministero della Giustizia non provveda a riempire con uno, due operatori, la casella vuota in organico. Stando a indiscrezioni, i dipendenti di Procura e Tribunale non sono disponibili a fare i “portantini”, a piedi lungo la strada che separa i due edifici che ospitano gli uffici giudiziari di Tempio.

«Blocco tutto»

Non si può neanche dire che a Cagliari e a Roma non siano informati sulla situazione che rischia di paralizzare le udienze in Gallura. Il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, ha scritto e riscritto al ministero della Giustizia, chiedendo forze nuove. Il magistrato avrebbe detto senza giri di parole: «Mandate personale, altrimenti potrei essere costretto a chiudere tutto». Il conto alla rovescia è iniziato, entro l’estate scoppierà di nuovo il caso Tempio.

