Manca l’acqua per lavori alle condotte 

Rubinetti all’asciutto oggi dalle 10.30 alle 17.30 nelle vie Mattei, dei Falletti e nelle zone limitrofe. Lo comunica Abbanoa, con una nota in cui spiega che la sospensione dell'erogazione è necessaria per consentire un intervento (con cantiere aperto a partire dalle 8,30) per la realizzazione delle opere previste nell’appalto relativo al Fondo europeo di sviluppo e coesione “Fsc”. Sono i lavori per l’efficientamento delle reti idriche urbane, in questo caso della dorsale DN 700 della rete idrica cittadina che va dai serbatoi del colle di San Michele a quelli di Monte Urpinu. Sarà realizzato un pozzetto di linea sulla distributrice DN 100 su via Mattei.

Durante la ripresa dell’erogazione potrebbero verificarsi inconvenienti per l’acqua torbida.

RIPRODUZIONE RISERVATA