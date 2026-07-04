«Manca l’acqua, carciofeti a rischio» 

Dopo un inverno tra i più piovosi degli ultimi anni, ora a Villasor gli agricoltori protestano per la mancanza d’acqua per uso irriguo. Si pensava a un periodo caldo tranquillo, viste le piogge degli scorsi mesi: una speranza caduta nel vuoto. I disagi tuttavia non sembrerebbero legati alla siccità quanto piuttosto ai problemi strutturali delle condotte idriche che, nel periodo di impianto dei carciofi appena avviato, rischiano di rovinare l’annata in maniera irreparabile.

Disservizi

A inizio giugno il Consorzio di Bonifica aveva avvertito gli agricoltori riguardo i possibili disservizi a causa di interventi per il rinforzo della condotta, poi li aveva rassicurati sul fatto che, a luglio, l’approvvigionamento idrico sarebbe stato garantito. Come da programma, i lavori sono terminati negli scorsi giorni ma gli agricoltori continuano a lamentare una pressione idraulica troppo bassa, insufficiente per irrigare. Il Consorzio rimbalza la competenza all’Enas, l’ente di gestione delle acque, mentre il quadro rischia di diventare sempre più preoccupante.

I produttori

«A Villasor il trapianto dei carciofeti è precoce, parte già da fine giugno», dichiara Raffaele Corda, presidente della Cooperativa ortofrutticola locale, «quest’anno per via degli interventi sulla condotta abbiamo dovuto posticipare i trapianti ai primi di luglio, ma se l’erogazione regolare dell’acqua non sarà garantita noi produttori riscontreremo grossi problemi che determineranno spese aggiuntive sui costi di produzione già alti».

E c’è chi ipotizza anche un dimezzamento della produzione: A oggi sui quaranta ettari della mia azienda l’acqua fornita consente di irrigarne solo quattro in maniera soddisfacente», commenta il proprietario agricolo Fabrizio Zorco, «quindi stiamo valutando l’ipotesi di ridurre drasticamente la quantità di terreni da impiantare a carciofo e ad altre colture, il che determinerà licenziamenti e perdite economiche. Inoltre, anche se il problema si risolvesse presto i ritardi nell’impianto ci porteranno a presentarci nei mercati in periodi inusuali per noi, sovrapponendoci così ai produttori delle altre zone».

La richiesta

Da qui l’appello alle autorità: «Mi rivolgo all’assessore regionale all’Agricoltura affinché intervenga tempestivamente. La speranza è che siano poste le basi per realizzare infrastrutture adeguate al fine di evitare questo genere di disagi», sottolinea il sindaco Massimo Pinna. Una richiesta condivisa dai vertici di Confagricoltura Cagliari: «In questa situazione di emergenza chiediamo un intervento presso gli enti competenti affinché sia garantita un’adeguata disponibilità della risorsa idrica, con una portata commisurata al reale fabbisogno del comprensorio», si legge in una nota scritta indirizzata all’assessore Francesco Agus.