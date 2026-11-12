Cantiere fantasma nella nuova piazza Giovanni XXIII ristretta. Gli operai sono spariti: cresce conseguentemente la preoccupazione di residenti e commercianti per il rischio (concreto) di possibili ritardi nell’ultimazione dell’opera. Nel frattempo la viabilità nelle ore di punta è nel caos per la riduzione della circolazione a una sola corsia tra la banca e l’edicola. Trovare un parcheggio libero è una chimera - anche a pagamento - e ad accostarsi in doppia fila, seppur solo per un attimo, si rischia seriamente di incorrere in una contravvenzione.

Lo scenario

Al di là dell’area transennata, tra via Dante e via Sant’Alenixedda, è tutto fermo da settimane. Le nuove aiuole sono pronte e attendono di ospitare piante e fiori. I rifiuti, nel frattempo, stanno iniziando ad accumularsi lungo i camminamenti non ancora pavimentati: lattine, bottiglie, foglie secche e cartacce svolazzanti. Tra bancali incellofanati di piastrelle “dimenticati” in un angolo, nastri arancioni che cominciano a sbiadire e cartelli di lavori in corso tristemente per terra, all’interno del cantiere a muoversi sono solo cornacchie e piccioni.«I lavori non sono fermi, sono in arrivo i nuovi rivestimenti», assicura l’assessore comunale all’Infrastrutturazione urbana, Yuri Marcialis, «ad ogni modo ricordo che il cantiere dei “Percorsi Verdi” non è concentrato solo lì – quello di piazza Giovanni XXIII è solo un segmento - dato che si estende complessivamente per tre chilometri. Comprende diversi punti, quindi anche se gli operai non sono lì in un dato momento, non significa che non stiano lavorando altrove».

Le polemiche

Spiegazione che non convince la minoranza. «Piazza Giovanni XXIII è l’ennesimo esempio di una riqualificazione che, anziché migliorare la città, rischia di peggiorare la quotidianità dei cittadini», attacca il consigliere Roberto Mura (Alleanza Sardegna). «Un intervento che considero inutile e dannoso», incalza, «si restringe una carreggiata già congestionata, si eliminano parcheggi e si creano ulteriori difficoltà alle famiglie, soprattutto negli orari di ingresso e uscita da scuola. Tutto questo per realizzare alcune aiuole e nuovi percorsi, sacrificando la funzionalità di uno degli snodi più frequentati del quartiere. E adesso si aggiunge anche la beffa di un cantiere che, secondo le segnalazioni dei cittadini, è fermo da tempo, senza operai e con i lavori lasciati per ora a metà».