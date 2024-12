«Manca la commissione pari opportunità» 

Sono tante le competenze distribuite nelle commissioni consiliari di Monserrato, operative da questa settimana dopo che martedì scorso sono stati proclamati i presidenti. È assente, tuttavia, la voce relativa alle Pari Opportunità, mancanza che il circolo cittadino Fratelli d’Italia si aspettava di veder colmata.

«Un accorpamento spinto ha ridotto a cinque il numero delle commissioni. Nonostante questo, si è persa l’occasione di costituire finalmente la commissione Pari Opportunità, assente ormai dal 2016», dice la coordinatrice Giulietta Marras. «Una commissione che non ha meno dignità del Benessere animale o della Beneficenza pubblica, entità di difficile collocazione in ambito comunale». La riflessione all’interno del circolo è emersa in una riunione svolta all’indomani dell’evento del 25 novembre e della panchina rossa di piazza Maria Vergine. «È lecito chiedersi quanto valgano i discorsi sul rispetto delle donne e sull'urgenza di contrastare la violenza di genere, se poi non si trova il tempo o la volontà politica di dotarsi di un organo istituzionale che si occupi di monitorare e promuovere la parità effettiva», aggiunge il socio Cristiano Meloni. «La Commissione Pari opportunità non è un capriccio burocratico: è uno strumento essenziale per tradurre le belle parole in politiche, per individuare criticità e proporre soluzioni a favore dell’uguaglianza di genere. Diversamente, la giornata contro la violenza sulle donne finisce per ridursi all’ennesimo rituale vuoto».

