Manca il personale, niente tempo pieno 

«Si comunica che non avendo avuto riscontro dall’ambito territoriale di Cagliari alle numerose richieste per l’assegnazione dell’organico Ata in deroga a quello già in servizio nel nostro Istituto, non sarà possibile attivare il tempo completo nelle scuole dell’infanzia». La comunicazione dell’Istituto comprensivo Gaetano Cima di Guasila è arrivata come un fulmine a ciel sereno nelle case delle famiglie dei bambini di Guasila (sede di istituto), Guamaggiore, Ortacesus, Pimentel, Samatzai e Selegas che, per il nuovo anno scolastico, non potranno contare sulla possibilità del tempo pieno per i loro piccoli.

Manca il personale

Un bel problema per tutti quei genitori che avevano scelto il tempo prolungato nel momento dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia dei loro bambini, certi di potersi affidare anche al servizio mensa. E invece non sarà così: il personale attualmente in servizio è appena sufficiente a garantire l’apertura delle scuole per tutto l’orario scolastico. Paola Casula, sindaca di Guasila e presidente dell’Unione dei Comuni della Trexenta, lancia un appello affinché l’ufficio scolastico regionale provveda alle nomine necessarie a garantire il tempo pieno di studio a tutti gli alunni. «Noi facciamo i salti mortali per garantire a tutti il servizio mensa prevedendo ingenti risorse del bilancio comunale e attraverso il massimo impegni degli uffici e poi ci troviamo davanti a situazioni di questo tipo, con i bambini costretti a stare a casa per via della mancanza di organico», spiega Casula.

Proteste a Selegas

Paradossale il caso del Comune di Selegas che ha finanziamenti europei per realizzare una nuova scuola materna e rischia di spendere importanti risorse pubbliche senza poter garantire in futuro un servizio di qualità. «Non si può continuare a dimostrare poca attenzione e sensibilità al tema dell'istruzione e dei servizi alla persona, come dimostra anche la volontà dei governi regionale e nazionale di tagliare ulteriori autonomie scolastiche», sottolinea il sindaco di Selegas Alessio Piras. «Siamo solo all’inizio e già i nostri bambini e le loro famiglie sono costretti a subire loro malgrado dei disagi per mancanza di personale», aggiunge il sindaco di Pimentel Damiano Aresu. Le ripercussioni di questa situazione non ricadono solo sulle famiglie. «Dobbiamo pensare anche alle aziende che forniscono i pasti costrette, loro malgrado, a sospendere il servizio con il rischio di conseguenti perdite di lavoro», conclude Aresu.

