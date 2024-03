Manca il pediatra, la protesta dei genitori 

Genitori ancora in rivolta per la mancanza del pediatra. Ieri una delegazione di mamme ha incontrato il sindaco Donato Cau per esternare una situazione insostenibile. Il primo cittadino si è messo in contatto con il direttore del distretto sanitario Ales- Terralba Andrea Floris ma le risposte non sono state soddisfacenti.

«Nessuno vuole accettare di trasferirsi in questo territorio - afferma Cau- e ogni tentativo di selezione è andato deserto. Non possiamo far altro che ascoltare i cittadini e denunciare quanto accade ai responsabili della Asl». Evidentemente risulta insufficiente il provvedimento della Asl, che da inizio anno per trovare una soluzione aveva deciso che il pediatra del Consultorio familiare del distretto di Ales-Terralba visitasse i pazienti sprovvisti di pediatra di Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e Siris presso il poliambulatorio di Mogoro; provvedimento adottato dopo che era andato deserto il bando di sostituzione della dottoressa Miriam Concas. Ambulatorio aperto il martedì e giovedì dalle 8,30 alle 11, per le visite su prenotazione allo 0783/9111521; mentre dalle 11,30 alle 13,30 le visite senza appuntamento e secondo l’ordine d’arrivo. ( s. c. )

