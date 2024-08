Manca il medico di base, il Comune trova la soluzione 

È un problema che i residenti di Sant’Elia, circa seimila persone, vivono da due anni. Da quando cioè l’ex ambulatorio di via dei Musicisti è stato occupato abusivamente, togliendo di fatto la sede del medico di base (a Sant’Elia manca anche il pediatra). Ora il Comune interviene e, benché abbia parzialmente le mani legate (la competenza è della Regione), con un indirizzo politico ben preciso cerca e trova una soluzione d’intesa con la Asl e la Regione stessa per riportare a Sant’Elia il medico di base. «Al termine dei lavori di riqualificazione dell’ex asilo di via Schiavazzi», dove anche grazie all’emendamento alla Finanziaria regionale presentato da Francesco Agus che mette sulla partita 300mila euro all’interno del centro di quartiere polivalente nascerà una casa della salute e un presidio contro la povertà educativa, «si potrà trovare in quello spazio un nuovo ambulatorio», dice Anna Puddu, assessora alla salute e benessere delle cittadine e dei cittadini, rispondendo a un’interrogazione di Matteo Massa (Progressisti) che ha sollevato il problema. «Fin da subito l’amministrazione ha richiesto l'identificazione degli occupanti abusivi dello stabile di via dei Musicisti, al fine di trovare una soluzione assistenziale da mettere in pratica contestualmente allo sgombero. Il giorno successivo al nostro insediamento», dice ancora, «abbiamo effettuato un sopralluogo con la Asl finalizzato a valutare gli spazi e i relativi e necessari adeguamenti strutturali per gli ambulatori. A settembre si svolgerà la prima conferenza di servizi».

Con i soldi che aggiunge la Regione, i 300mila euro dell’emendamento alla Finanziaria, si potranno completare i lavori di restauro dell’ex asilo. E riportare a Sant’Elia il medico di base e il pediatra. «Da dicembre 2023, per fortuna, è nato un centro di ascolto sanitario nella parrocchia del quartiere, collegato all'ambulatorio medico polispecialistico gestito dalla Caritas». dice Massa. «Ora, con la soluzione individuata dall’amministrazione, di concerto con gli enti competenti, il quartiere potrà tornare a godere di un servizio imprescindibile». ( ma. mad. )

