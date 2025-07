Manca il medico a Talana e Urzulei  

Riuscire a completare il quadro dei turni negli undici ambulatori delle guardie mediche del territorio è diventato un rompicapo. È così impegnativo che il distretto sanitario di Tortolì ha delegato un’impiegata a svolgere solo questa mansione. Deve alzare la cornetta e chiamare tutti i medici sardi potenzialmente arruolabili e chiedere loro la disponibilità a ricoprire i turni.

Il risultato su Tortolì, stando almeno al calendario disponibile fino a ieri, non è incoraggiante. Tanti, troppi i buchi da qui a fine mese. «L’impiegata lavora ogni giorno per intercettare i cosiddetti turni volanti ma - puntualizza Sandro Rubiu, direttore del distretto sanitario - non è una procedura semplice perché ci sono pochi medici disponibili. La maggior parte frequenta le scuole di specializzazione e per i turni di guardia medica è un serio problema». In Ogliastra sono 7 i medici titolari di guardia medica a fronte dei 44 previsti: un gap che conferma quanto l’emergenza sia alta. Intanto, da ieri sono attivi i due punti di guardia medica turistica, a Tortolì e Bari Sardo, per cui si sono resi disponibili 21 medici, quasi tutti ogliastrini. Ma sulla sanità territoriale piomba una notizia poco confortante e riguarda Talana e Urzulei. Qui, a causa dell’indisponibilità temporanea del titolare, manca l’assistenza di base. Per tamponare la criticità l’Asl ha indetto un bando che, però, è andato deserto. Intanto la Asl ha aperto come di consueto i due ambulatori di asisstenza continuativa riservati alla medicina di base per i turisti non residenti. Si trovano a Tortolì e Bari Sardo. (ro. se.)

