Manca il direttore: gli ascensori restano fermi 

Mentre si ipotizza la realizzazione di due nuovi ascensori, resta da risolvere il problema di quelli esistenti: tutti fermi da quasi un mese, dopo la morte del direttore d’esercizio. L’ultima beffa per i residenti di Castello, che da anni vivono l’emozione quotidiana di scoprire se i quattro impianti sono in funzione o no, e che da ventiquattro giorni si ritrovano costretti a utilizzare la macchina o a salite rese ancor più ardue dalle temperature estive di questi giorni.

«Capisco i disagi dei residenti e non è sicuramente un bel biglietto da visita per i turisti», ammette Alessio Mereu, assessore alla Mobilità con delega ai Servizi tecnologici. «La procedura di nomina è in corso. Si tratta di una figura senza la quale gli impianti, anche se funzionanti non possono essere messi in servizio. Attendiamo l’autorizzazione del Ministero dei trasporti, contiamo di far ripartire gli impianti tra circa dieci giorni». Così Marco Masala, presidente del comitato di quartiere Vivere a Villanova, guarda con scetticismo l’idea del sovrappasso: «Carino esteticamente ma poco pratico. Prima di pensare a realizzare nuovi ascensori sarebbe bene assicurare una manutenzione costante a quelli vecchi, perché così si stanno ledendo i diritti dei cittadini».

