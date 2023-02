Manca il bidello, Francesco resta di nuovo a casa 

«Non mi vogliono a scuola. Perché? Perché?» Lo ha urlato con tutte le sue forze Francesco, 19 anni il ragazzo disabile tetraplegico dalla nascita e costretto su una sedia a rotelle, dal pianerottolo della sua casa, tra le lacrime che gli bagnavano il viso. Non c’è consolazione per questo giovane che ancora una volta è stato costretto ad andare via dalla sua scuola, l’istituto Alberghiero Gramsci di Monserrato, perché mancava l’unico bidello disponibile ad accompagnarlo in bagno. Come accaduto a dicembre, è dovuta arrivare la mamma: è stata costretta ad andare a prenderlo a scuola e a riportarlo a casa, dopo aver chiamato i carabinieri. Dove dovrà restare fino a quanto il bidello non tornerà a scuola. Si spera lunedì. Il telefono della dirigente, contattata per una dichiarazione, ha sempre squillato a vuoto.

La telefonata

Il racconto dell’ennesima delusione per lo studente con il sogno di cucinare, è nelle parole della mamma Sara Picci. «Questa volta c’è stato appena il tempo di arrivare a scuola», dice. «Ero tornata a casa da poco dopo averlo lasciato nell’istituto, quando alle 8,35 mi ha chiamata la vice preside spiegandomi che il bidello aveva telefonato annunciando che non ci sarebbe stato e che quindi non c’era nessuno che avrebbe potuto accompagnare mio figlio in bagno». Un problema che si ripete: «Assurdo che in questi mesi non sia stato possibile trovare qualcuno che possa sostituire l’assistente». La mamma di Francesco non ha avuto scelta: «Sono andata a scuola, ma per prima cosa ho chiamato i carabinieri perché questa storia sta diventando davvero. Mio figlio vuole solo stare in classe con i suoi compagni».

La spiegazione

Questa volta Francesco non è nemmeno arrivato in aula. «Mi ha atteso in vice presidenza con l’educatrice», spiega la Picci. «L’ho subito accompagnato in bagno ma anche qui sono sorti dei problemi. Il servizio adatto a lui non poteva essere utilizzato: non c’erano le chiavi perché le aveva il bidello e siamo dovuti andare in altro bagno». La scuola ha le mani legate: «Mi hanno detto che hanno fatto di tutto per avere una altro collaboratore o un operatore socio sanitario dalla Città Metropolitana ma non sono stati messi a disposizione. Per cui c’è un unico bidello che lo assiste e quando si assenta dobbiamo tornare a casa. Mi è arrivata una mail della dirigente che mi informava che il bidello si sarebbe assentato almeno fino a lunedì».