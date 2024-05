Manca il basalto, cantiere fermo 

I lavori di rifacimento della piazza antistante la chiesa Beata Vergine della Neve a Pabillonis sono fermi da due settimane. La causa dell'interruzione è l'attesa delle lastre di basalto da posare come pavimentazione, che sono attualmente in fase di taglio nel laboratorio a Sa Tanca, a Terralba. Nonostante il ritardo, il termine ultimo per la consegna dei lavori è previsto per la fine di giugno.

«Manca una ventina di giorni di lavoro», dichiara il sindaco Riccardo Sanna che si mostra fiducioso: «Se, come promesso, il materiale risulterà pronto, sarà possibile vedere la piazza terminata per giugno», dice. «Siamo in contatto con l’impresa che esegue i lavori ed è anche loro interesse terminare in tempo», aggiunge.

Nella piazza, che acquisirà un aspetto moderno e funzionale, era stata rimossa la vecchia pavimentazione costituita da in mattoni di laterizio e ciottoli di fiume, fissati nel cemento. Inoltre, è stato già posato il cablaggio e l'impianto di drenaggio delle acque bianche. Una volta completati i lavori, la piazza sarà priva di barriere architettoniche, rendendola più accessibile e fruibile per tutti i cittadini. (g. g. s.)

