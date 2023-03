Manca da martedì, appello del sindaco 

Quando, martedì mattina, è uscito di casa, nessuno si è preoccupato di tanto. Ma Marco Marongiu, cinquant’anni, disoccupato, non è rientrato all’ora di pranzo e neanche in serata. A quel punto, i familiari si sono preoccupati. Anche perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui dal momento che, stranamente, aveva lasciato a casa tutti gli effetti personali e, addirittura, lo smartphone.

Non soltanto: a destare allarme e preoccupazione anche il fatto che, prima di martedì, l’uomo si era allontanato da casa per tanto senza dare alcuna indicazione. I familiari si sono, dunque, messi in contatto con le forze dell’ordine mentre il sindaco Alessio Piras ha lanciato un appello nella pagina Facebook, chiedendo a chiunque avesse notizie di mettersi in contatto con la famiglia.

«Lo stiamo», afferma il primo cittadino, «cercando passando al setaccio tutte le zone in cui potrebbe essere andato».

