Manca carburante, scuola chiusa 

La guerra in Ucraina a Macomer spegne il riscaldamento nelle scuole, che sono state chiuse per tre giorni, con una ordinanza del sindaco. Proprio a causa del conflitto, che ha generato la crisi economica, da tempo non arriva il cippato per alimentare la caldaia dell’impianto di riscaldamento della scuola elementare di Sertinu.

Contromisure

Il Comune è corso subito ai ripari, con la conversione dell’alimentazione della caldaia da cippato a pellet, ma facendo chiudere temporaneamente le scuole per consentire il collaudo. Lo stop alle lezioni deciso dal sindaco Antonio Succu con una ordinanza vale anche domani, ma sono possibili proroghe la prossima settimana. In ogni caso sta creando disagi e anche polemiche.

La situazione

«Chiudiamo la scuola al fine di preservare la salute dei bambini - dice l’assessora ai Lavori pubblici, Filomena Colleo -. In un’ottica di sostenibilità ambientale non è stato possibile reperire il cippato a causa della guerra. Nonostante ciò, stiamo risolvendo il problema, convertendo la caldaia a pellet. È in fase di attuazione il collaudo e presto tutto tornerà alla normalità».

Le polemiche

Il disagio sta scatenando polemiche anche sui social. Un gruppo di genitori scrive: «Troviamo paradossale che con un autunno così mite e lungo si sia aspettato fino a ora (siamo quasi a dicembre) per verificare il corretto funzionamento della caldaia che alimenta l’impianto di riscaldamento». In un post si legge: «Ho dovuto rinviare un’udienza per tenere mio figlio, che è dovuto rimanere a casa - scrive una mamma avvocato - sono cose che vanno programmate». Toto Listo, genitore, aggiunge: «Giusta l’ordinanza di chiusura, ma certe cose si devono programmare e non arrivare alla fine di novembre a farle. Una situazione che mette in croce i genitori che lavorano, costretti a pagarsi una persona per tenere i loro figli. Speriamo non ci siano altri problemi tecnici».

La politica

Arturo Uleri, di Fratelli d’Italia, padre di due bambini, aggiunge: «Il problema delle scuole, aldilà della guerra, continua a persistere. Si naviga a vista senza programmazione. Ovviamente a farne le spese sono i nostri bambini».

L’assessora Colleo ribadisce: «Si è dovuto procedere alla chiusura per evitare disagi e garantire la sicurezza di tutti. In quella scuola sono in corso i lavori di efficientamento energetico, con i quali si è provveduto, tra l’altro, alla sostituzione di tutti gli infissi. Non navighiamo a vista, abbiamo programmato da tempo i diversi interventi che interesseranno non solo le scuole di Sertinu, ma anche altri edifici».

