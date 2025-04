Manca ammette: Esperia, è stata dura 

L’Esperia Confelici Cagliari continua a credere nell’obiettivo playoff. La terza vittoria consecutiva nella Poule Gold di Serie B Interregionale, ottenuta sabato scorso a Monte Mixi a spese dell’Attila Junior Porto Recanati, è valsa un nuovo passo avanti in classifica. Un successo in volata (80-79 il finale), maturato grazie a una rimonta di carattere e al guizzo dell’estroso playmaker argentino Marco Giordano, autore del canestro decisivo a cinque secondi dalla sirena.

Una vittoria che pesa, arrivata in una gara piena di difficoltà. «Non ce l’aspettavamo così dura», ha detto coach Federico Manca. «Loro sono stati bravi a metterci costantemente in difficoltà. Abbiamo dovuto adattarci e cambiare piano partita, aumentando l’intensità difensiva nei secondi due quarti. Alla fine, per una volta, anche la fortuna ci ha dato una mano».

Determinazione e lucidità non sono mancate, nonostante una settimana complicata sul piano fisico. Cabriolu ha giocato con una frattura al naso, Thiam ha gestito un problema alla caviglia e Bartolozzi si è allenato solo a ridosso della partita. «Ci siamo presentati con condizioni precarie», ha aggiunto il tecnico, «ma la squadra ha dimostrato ancora una volta grande mentalità».

La Confelici è settima a quota 18 punti, a pari merito con Stella Ebk e Bramante Pesaro, ma davanti in virtù degli scontri diretti favorevoli. Il calendario ora propone due sfide che potrebbero indirizzare la corsa playoff: sabato trasferta contro la seconda in classifica Svethia Recanati (ore 21.15), poi mercoledì gara interna contro Ozzano (21). Infine, il 20 aprile, la chiusura in casa della capolista Matelica. Il margine di errore è ridotto al minimo, ma l’obiettivo è ancora lì.



RIPRODUZIONE RISERVATA