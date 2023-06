Manager turistico,  corso al Beccaria 

Missione compiuta: partirà a fine giugno il nuovo corso di alta formazione per “tecnico superiore per la gestione di strutture turistico ricettive”. Le lezioni si terranno al Beccaria di via Brigata Sassari e gli organizzatori hanno deciso di estendere le manifestazioni di interesse sino a 25 diplomati (il bando inizialmente ne contemplava solo venti). Il progetto è organizzato dalla fondazione ITS turismo & attività culturali Sardegna e dal Comune. Previsti stage nelle aziende del Sulcis: «Si inizia ufficialmente verso la fine di giugno – annuncia l’assessore alla Scuola Antonietta Melas –, ci sarà l’interruzione a luglio e agosto perché molti degli iscritti andranno a lavorare nella stagione turistica e si riprenderà nella seconda metà di settembre: è l’unico corso di questo tipo nel sud Sardegna». Il corso offrirà sbocchi nel settore turistico, nel marketing e nella promozione aziendale. ( a. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA