Manager Sogeaal assolti: la gara non fu inquinata 

È finito ieri in tribunale con l’assoluzione dei tre imputati il processo nato dal bando regionale per la continuità territoriale del 2017. Vicenda per cui sono finiti sotto accusa a suo tempo sei persone per i reati di abuso di ufficio e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Caduta nel 2022 la prima pendenza, con il conseguente stralcio di tre figure, è rimasta in piedi la seconda a carico di Mario Peralda, ex direttore generale della Sogeaal, la società che gestisce lo scalo algherese, Raffaele Ciaravola, responsabile “Marketing Aviation” Sogeaal e Roberto Mascellaro, manager della società “Pwc Italia” incaricata dalla Regione di redarre il Bando Turismo.

Secondo la Procura il trio, attraverso collusioni fatte di email e telefonate con i rappresentanti delle compagnie aeree, “turbavano”, come riporta il capo d'imputazione, “la procedura aperta informatizzata, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione del turismo della Sardegna”. Pianificando, così sosteneva l'accusa, la scelta del contraente “concordando le destinazioni e le somme da erogare per ogni lotto di gara” e, nel caso di due compagnie, la presentazione delle offerte sarebbe avvenuta sulla base di “accordi clandestini”. In discussione però lo stesso pm Angelo Beccu ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato mentre i tre avvocati difensori hanno smontato la tesi accusatoria. I legali Nicola Satta per Peralda, Stefano Porcu per Ciaravola, Agostinangelo Marras per Mascellaro, si sono soffermati sul fatto che il bando non abbia subito alcun tipo di “preconfezionamento” e che le interlocuzioni tra i vari attori fossero tese a massimizzare le possibilità di accesso alla misura, così da evitare il flop. Il collegio, presieduto da Giancosimo Mura, a latere Monia Adami e Sara Pelicci, ha decretato l'assoluzione “perché il fatto non sussiste”.

