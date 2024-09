Manager sardi e “papi stranieri” Per le Asl da commissariare si allunga la lista dei pretendenti 

La corsa non si ferma. E nuovi nomi si aggiungono alla lista dei papabili, anche se il voto del Consiglio regionale sembra destinato a slittare a ottobre. Ma il risultato non cambia: quando il ddl della Giunta Todde verrà convertito in legge, sarà tempo di spoils system per la sanità sarda. Vorrà dire fuori i manager del centrodestra; dentro i dirigenti scelti dal Campo largo. I posti in ballo sono dodici.

Cagliari

Il capoluogo dell’Isola assegna poltrone pesanti. A cominciare dalla Asl 8, che gestisce l’assistenza medica e ospedaliera sino a Isili, passando per Muravera. L’uscente è Marcello Tidore, uomo forte dell’Udc. Al momento, il successore più probabile sembra essere Maurizio Marcias, direttore della Farmacia ospedaliera, a capo dell’hub vaccinale ai tempi del Covid. Altra casella d’oro è il Brotzu che con il ddl della Giunta, ovvero la modifica della legge 20/2024 targata Solinas, tornerà ad accorpare il Microcitemico. Il più grande ospedale dell’Isola è classificato come Arnas, cioè polo di alta specializzazione, e durante la fase commissariale potrebbe essere governato dal chirurgo Fausto Zamboni. Una casella, questa, per la quale non si esclude la corsa di Antonio D’Urso, toscano con un curriculum lungo che in Sardegna ha già lavorato all’Aou di Sassari e viene dato possibile anche in quella di Cagliari.

Il metodo

Una cosa è certa: lo scacchiere delle nomine è ancora tutto da definire. I partiti non si sono ancora seduti al tavolo con la presidente. Ma desiderare non costa nulla. Anche se in Giunta, di striscio, se n’è parlato: gli alleati non vogliono che sulla sanità decida solo l’assessorato di riferimento. Il che vorrebbe dire far passare tutte le scelte dal M5S. Da tenere in considerazione pure il fatto che ci sono territori meno ambiti di altri, come il Medio Campidano, unica Asl per la quale non ci sono indiscrezioni sui candidati. Per il Sulcis, invece, è spuntato il nome di Thomas Schael, tedesco adottato dall’Italia. Si parlò di lui anche nel 2019, per guidare l’Ats da liquidare.

Il centro-nord

Alla Asl 3 di Nuoro il ripescaggio di Paolo Cannas non si è mai escluso. Ma se adesso viene dato in corsa il direttore sanitario del Brotzu, Raimondo Pinna, in buoni rapporti con Luca Caschili, capo di gabinetto di Todde, allora vale anche uno spoils system parziale. Con qualche manager uscente da recuperare. Per Nuoro una soluzione è Grazia Cattina, nome che viene fatto girare sino all’Areus, l’azienda del 118, dove nel Campo largo qualcuno vedrebbe bene pure Giuseppe Sechi, ex Dg ai tempi di Arru assessore. Ma il top manager emigrato in Lombardia avrebbe già declinato l’invito. Per l’Ogliastra circola l’ipotesi di Francesco Sgarangella, veterinario esperto di peste suina, la cui corsa viene data possibile sino alla Asl 1 di Sassari. Lì dove Mario Palermo è un altro papabile, al pari di Giovanni Maria Soro, attuale dg all’Università di Sassari, uno che ha navigato in tutte le acque della sanità, da sinistra a destra.

Le altre Asl

Il commissario a Oristano potrebbe farlo Luciano Giovanni Oppo, e giocherebbe in casa l’attuale Dg dell’assessorato alla Sanità. Per OIbia si fa il nome di Alberto Mura, di cui si fidava parecchio Moirano ai tempi dell’Ats. Ma sullo sfondo restano i possibili ricorsi dei dirigenti in carica: non solo i Dg scelti dalla precedente Giunta e con mandato sino a dicembre 2026, ma anche i direttori sanitari e quelli amministrativi che sulla carta scadono solo nell’estate del 2027. Se vincessero le eventuali cause, sarebbero risarcimenti milionari.

Le reazioni

«Ci sono almeno tre indizi che dimostrano quanto il Campo largo non sappia cosa fare: il ddl non affronta alcuna emergenza – dice Paolo Truzzu, il leader dell’opposizione -. Emergenza Pronto soccorso, liste d’attesa e assenza di incentivi per i medici non sono affrontati. Si aggiunga che la maggioranza sta partendo dai nomi anziché dai contenuti. Tanto che in questi sei mesi di governo non hanno dato un solo indirizzo ai manager in carica». Replica Giuseppino Canu, l’onorevole-dottore di Sinistra futura: «Il centrodestra aveva cinque anni per migliore la sanità sarda, non mi pare sia successo. Una sola cosa hanno fatto, devastante: introdurre i medici in affitto».

