Manager italiano rapito a Mosca: un uzbeko in cella 

Faenza. Secondo gli investigatori il 44enne uzbeko arrestato ieri a Faenza è l’ideatore del rapimento a Mosca, lo scorso 28 giugno, del manager 56enne Stefano Guidotti, liberato 36 ore dopo dalle forze speciali russe. L’uomo si era trasferito nel Ravennate all’inizio dell’invasione dell’Ucraina e aveva lavorato per la stessa azienda di Guidotti, il gruppo Sad (produttore di gas tecnici industriali): gestiva i rapporti con l'Est, prima di essere allontanato perché «non c’era più sintonia» tra il suo modo di operare e le politiche societarie.

A giugno la polizia russa aveva arrestato i rapitori, quattro uomini tra i 21 e i 36 anni. Guidotti era ammanettato e incappucciato a Mosca, spinto in una Bmw e trasportato fino alla regione di Bryansk, al confine con l’Ucraina. Per i Pm l’uzbeko ha architettato l’operazione e gestito in prima persona l’inizio della trattativa per la definizione del riscatto.

RIPRODUZIONE RISERVATA