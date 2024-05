Manager con due vite: «Ho mollato la finanza per aiutare i più deboli»  

Lei parla di anime. E dice: «Ne ho due», alludendo alle sue vite. La prima si spezza nel 2010, quando Luca nasce con la epidermolisi bollosa; la seconda è costruita rimettendo insieme i pezzi del dolore. «Se per la malattia incurabile di mio figlio mi fossi disperata troppo a lungo, non avrei aiutato né lui né me». Cinzia Pilo, 50 anni domani, parla al telefono da Milano, la città scelta dopo «ventiquattro mesi a Londra». In Inghilterra ci era arrivata fresca di laurea in Economia e commercio. «Centodieci e lode». Studi a Sassari, «la mia casa». L’anno scorso, proprio lì, l’incontro con Alessandra Todde, allora viceministra. «Nasce un’amicizia. E la stima reciproca». La governatrice la propone per le Europee con il M5S. Conte accetta. «Ma chi decide davvero saranno i cittadini alle urne».

Spartiacque 2010. Il secondo figlio. «Doveva essere il coronamento di una vita perfetta», disse una volta.

«Avevo tutto. Una carriera rapida: quadro di quarto livello in banca ad appena 28 anni. Poi il passaggio in ambito internazionale, quando venni chiamata per un incarico prestigioso in una multinazionale che si occupa di pagamenti digitali. Avevo già una figlia e un matrimonio felice».

Quando scopre che ha partorito un bimbo-farfalla?

«Qualche ora dopo aver sentito un tonfo alle mie spalle. Era mio marito: svenne appena gli diedero la notizia. Luca non aveva pelle sulle gambe».

Epidermolisi bollosa. Una condanna.

«L’apice della felicità diventò abisso. Per i bambini-farfalla è difficile pure mangiare e vestirsi. La malattia intacca pelle, mucose interne e il tratto finale dell’intestino. Le ferite vanno medicate ogni giorno, anche quattro ore dopo una doccia. Ma Luca ama il mondo. È contagioso. La vita non è perfetta per nessuno. Però possiamo provare ad aggiustarla».

Come si fa?

«Dedicandosi al bene».

È una forma di compensazione?

«È una responsabilità sociale. Sono stata una delle prime persone al mondo a esprimere questo concetto. Vuole dire impegnarsi nei confronti di tutte le persone in situazioni di svantaggio mettendo a disposizione alte competenze per generare impatto sociale. Penso a chi non si può curare o all’essere nate donne».

Mette sullo stesso piano malattie incurabili e condizione femminile?

«No, ma qualunque donna ha sperimentato forme di diverso trattamento. Possibilità diverse. Occasioni diverse. Non ce n’è una che non sappia cosa sia la discriminazione».

Dal 2015 presiede Debra, l’associazione che si occupa di epidermolisi bollosa. Nel 2017 ha fondato la sua Reb Ets.

«Strutturiamo programmi con gli ospedali per accelerare la ricerca scientifica delle case farmaceutiche e migliorare la qualità della vita delle persone “farfalla”».

In casa Cinque Stelle, Big Pharma è il male assoluto. È sicura di essere capitata nel posto giusto?

«Ognuno può dire e pensare ciò che vuole. Ma il movimento sostiene il progresso tecnologico e la digitalizzazione».

Nel 2022 ha mollato la finanza.

«Mi sono appassionata di Esg, ovvero ambiente, impatto sociale e governance delle aziende. Non ci può essere crescita senza etica».

Cosa vuole portare in Europa?

«Tutto ciò che per cui mi sono battuta. Il 2024 è un anno cruciale per la definizione degli equilibri geopolitici internazionali. Si vota anche in India e Stati Uniti».

La Sardegna di cosa ha bisogno?

«Di una rappresentanza qualificata in ambito europeo, perché la condizione di insularità è uno svantaggio. È un aggravio di costi. Per i cittadini e le aziende».

La politica sarda si lamenta per i lacci dell’Ue sui trasporti ma poi vuole copiare il modello spagnolo o francese. Per loro non funzionano le regole di Bruxelles?

«Il nocciolo è questo: la rappresentanza è cruciale. Determina i destini. I problemi vanno saputi presentare».

In Europa si ragiona per lobby?

«Correnti e gruppi di potere esistono ovunque. Ma bisogna avere la capacità di interfacciarsi e costruire influenze che abbiano ricadute. La soluzione dei problemi è anche una questione di interlocuzione. Serve un ponte virtuale tra Sardegna, Strasburgo e Bruxelles».

Prima di essere Cinque Stelle cos’era?

«Oggi come allora sono progressista. Ma la Carta dei valori del movimento raccoglie le mie idee».

Per esempio?

«Il forte orientamento sui diritti degli ultimi, la difesa di chi non ha voce, le diseguaglianze di genere».

RIPRODUZIONE RISERVATA