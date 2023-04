Manager al lavoro nel Pronto soccorso 

Marcello Acciaro, una specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, dice: «Beh, non è la prima volta che indosso il camice bianco da direttore generale. Quando serve lo faccio. Il nove marzo del 2020, in piena emergenza pandemica, insieme al dottor De Fazio, sono andato nella Stazione marittima di Olbia a misurare la temperatura a chi sbarcava dai traghetti. Quando ci sono le difficoltà si combatte tutti insieme, i gradi non contano. Si rischiava la chiusura del presidio e non potevamo lasciare il territorio di Tempio privo di un servizio essenziale in un giorno festivo. Purtroppo non abbiamo avuto la disponibilità di medici per la copertura del turno e da questo è scaturita la nostra decisione di indossare il camice, come segno di attenzione ai bisogni della popolazione». Raffaele De Fazio aggiunge: «Che cosa avremmo dovuto fare? C’è bisogno e siamo qui. La verità è che bisogna dimostrare con i fatti di volere bene a questo ospedale e di non volerne la chiusura».

I manager non si sono presentati per fare il punto della situazione, hanno indossato il camice bianco e si sono dati da fare. De Fazio (anestesista rianimatore) ha dato le prime disposizione per una paziente alle prese con una colica renale e poi si è occupato insieme agli infermieri di un caso di ipertensione. Senza i manager in camice bianco ieri il Pronto soccorso del Paolo Dettori avrebbe chiuso i battenti. Senza personale medico, il presidio di emergenza urgenza dell’Alta Gallura era destinato alla cessazione delle attività, con tanto di comunicazione al Prefetto di Sassari. ll servizio è retto da tre anestesisti, ormai ridotti allo stremo, e l’unico specialista disposto a coprire i turni è il direttore sanitario, Giorgio Chiarelli, che ieri è stato mandato a casa per lo stress accumulato. Alla fine l’ultima carta da giocare era quella dei manager ed è stata giocata.

L’ultima specialista in organico è andata via nei giorni scorsi (vincitrice di concorso a Sassari) e così il Pronto soccorso di Tempio è rimasto senza personale medico. E ieri mattina sono arrivati in reparto il direttore generale della Asl, Marcello Acciaro e il direttore sanitario, Raffaele De Fazio.

Rischio chiusura

La guerra interna

Nessuno lo dice, ma se i manager sono in camice bianco c’è una ragione precisa. I numeri dicono che una consistente parte dei medici del Paolo Dettori di Tempio non sta rispondendo all’appello della direzione della Asl di Olbia, per coprire i turni di Pronto Soccorso. Molto specialisti hanno paura, perché non hanno le competenza, e la copertura contrattuale, per lavorare nella emergenza urgenza. Ieri in reparto sono arrivati assessori comunali, i consiglieri di minoranza, l’assessore regionale Andrea Biancareddu e il presidente del Pd sardo, Giuseppe Meloni. Acciaro ha spiegato a tutti che nei prossimi giorni arriveranno cinque medici in convenzione per il Pronto Soccorso e che il Paolo Dettori sarà rivoluzionato. Una dottoressa ascolta manager sanitari e politici parlare dell’ospedale che verrà e dice: «Fate in fretta per favore, noi non ce la facciamo più».

