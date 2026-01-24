Manager accusata di omicidio colposo per la morte di Gaia  

Accertamenti tecnici conclusi e fascicolo chiuso per la morte della giovane baby sitter di Tempio Gaia Costa, la pm Milena Aucone ha tirato le somme delle indagini sulla tragedia avvenuta l’otto luglio dell’anno scorso a Porto Cervo. La contestazione è quella di omicidio colposo, sono stati esclusi utilizzo del telefono e, come era stato chiarito subito, guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’avviso di concluse indagine è indirizzato a Vivian Spohr, manager tedesca notissima in Germania. L’inchiesta è basata sui rilievi dei Carabinieri di Porto Cervo e sulla consulenza dell’ingegnere Marco Pes, che ricostruisce nel dettaglio quanto avvenuto all’altezza delle strisce pedonali, davanti al parcheggio che si trova all’ingresso del borgo turistico di Arzachena. Vivian Spohr, stando alle conclusioni della Procura di Tempio, non avrebbe guardato la strada per un brevissimo lasso di tempo e sarebbe partita con una accelerazione repentina e istantanea, proprio quando la ragazza si muove per attraversare la strada. Il suv, un Bmw X5 a propulsione elettrica, raggiunge subito la velocità di trenta chilometri orari. Gaia Costa, 24 anni, viene travolta e proiettata verso il bordo strada dove si consuma la tragedia.

Una serie di circostanze infauste non ha lasciato scampo alla vittima, oltre alla presunta distrazione della manager tedesca. Determinanti anche i fotogrammi del filmato messo a disposizione dall’Istituto di Vigilanza del Consorzio Costa Smeralda. La famiglia della vittima, rappresentata dall’avvocato Antonello Desini, aveva due consulenti, Gianluca Langiu e Gianluca Lombardi. Vivian Spohr è assistita dagli avvocati Angelo Merlini e Alessandro Vitale. Non è escluso che il procedimento possa essere definito già in sede di indagini preliminari.

