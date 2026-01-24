VaiOnline
Porto Cervo.
25 gennaio 2026 alle 00:23

Manager accusata di omicidio colposo per la morte di Gaia  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Accertamenti tecnici conclusi e fascicolo chiuso per la morte della giovane baby sitter di Tempio Gaia Costa, la pm Milena Aucone ha tirato le somme delle indagini sulla tragedia avvenuta l’otto luglio dell’anno scorso a Porto Cervo. La contestazione è quella di omicidio colposo, sono stati esclusi utilizzo del telefono e, come era stato chiarito subito, guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’avviso di concluse indagine è indirizzato a Vivian Spohr, manager tedesca notissima in Germania. L’inchiesta è basata sui rilievi dei Carabinieri di Porto Cervo e sulla consulenza dell’ingegnere Marco Pes, che ricostruisce nel dettaglio quanto avvenuto all’altezza delle strisce pedonali, davanti al parcheggio che si trova all’ingresso del borgo turistico di Arzachena. Vivian Spohr, stando alle conclusioni della Procura di Tempio, non avrebbe guardato la strada per un brevissimo lasso di tempo e sarebbe partita con una accelerazione repentina e istantanea, proprio quando la ragazza si muove per attraversare la strada. Il suv, un Bmw X5 a propulsione elettrica, raggiunge subito la velocità di trenta chilometri orari. Gaia Costa, 24 anni, viene travolta e proiettata verso il bordo strada dove si consuma la tragedia.

Una serie di circostanze infauste non ha lasciato scampo alla vittima, oltre alla presunta distrazione della manager tedesca. Determinanti anche i fotogrammi del filmato messo a disposizione dall’Istituto di Vigilanza del Consorzio Costa Smeralda. La famiglia della vittima, rappresentata dall’avvocato Antonello Desini, aveva due consulenti, Gianluca Langiu e Gianluca Lombardi. Vivian Spohr è assistita dagli avvocati Angelo Merlini e Alessandro Vitale. Non è escluso che il procedimento possa essere definito già in sede di indagini preliminari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, due bacioni a Firenze

l Nello sport
Dopo il ciclone

Prove di normalità, tornano le auto sulla 195

Limitazioni sul tratto colpito dalle mareggiate: la carreggiata è stata ridotta, divieto di sorpasso 
Roberto Carta
Dopo il ciclone

Le mareggiate incubo di Cardedu

«Spariti 150 metri di spiaggia qui le onde si sono prese tutto»  
Simone Loi
L’intervista

Manager col camice: «Mi piace fare il medico di base»

Dalla guida della Asl di Olbia all’Ascot di La Maddalena 
Caterina De Roberto
la STORIA

Volontaria del 118 e infermiera,  una vita per gli altri

L’esperienza di Annalisa Mancosu,  presidente dell’Acra di Samassi 
Mariella Careddu
la tragedia

Uccise la moglie: il padre e la madre si tolgono la vita

Trovati impiccati in casa i suoceri di Federica Torzullo 
Il caso

Crans, Tajani richiama l’ambasciatore

Le famiglie delle vittime approvano la reazione italiana: «Provvedimento assurdo» 