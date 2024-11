Management in sanità, sei progetti in gara 

Sei proposte il 15 novembre, nell’auditorium “Giovanni Lilliu”, si contenderanno il premio per il miglior progetto di Management in sanità. Un “contest” di alto livello, nella giornata conclusiva del “corso di formazione in ambito manageriale e organizzativo” organizzato dalla Asl 3. La sfida coinvolge sei gruppi di lavoro, costituiti da professionisti e operatori Asl. I progetti migliori saranno valutati da una giuria composta da Bachisio Cadau (rappresentante comunità), Stefano Caria (AstraZeneca), Maurizio Melis (neurologo). “Week hospital, preospedalizzazione e sale operatorie” è incentrato sul lavoro di rilancio dell’attività chirurgica, week e day hospital, dell’ospedale San Camillo di Sorgono. “See and treat in Pronto soccorso” presenterà il modello di risposta assistenziale alle urgenze minori nel San Francesco. “Medicina di prossimità centrale monitoraggio” racconta la telemedicina per pazienti con scompenso cardiaco. “Sviluppo Cot, Case di comunità e ospedale di comunità” riguarda tre strumenti per potenziare o costruire una rete sanitaria territoriale. “Implementazione del Metaverso in contesti strategici” richiama la sperimentazione nel carcere di Mamone per l’accesso alle cure psichiatriche dei detenuti. “Reparto multidisciplinare a gestione infermieristica” progetto con al centro un’equipe multidisciplinare. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA