Man senza la nuova ala 

Il candore delle facciate invocato da Costantino Nivola ha perso lucentezza. Le impalcature in piazza Sebastiano Satta non arriveranno, a quanto pare il sogno della nuova ala del museo Man di Nuoro volge al termine. «Mai avrei pensato di arrendermi, nella mia vita da amministratore», dichiara Tonino Rocca, presidente dell’importante struttura museale barbaricina: «La ditta Andreoni, quella che in base a una sentenza del Consiglio di Stato avrebbe dovuto terminare i lavori, ha rinunciato. Non so, sembra una maledizione. È un danno enorme, soprattutto per la nostra crescita».

Sogno svanito

È la sensazione che si respira tra le sale di quel museo che da decenni genera orgoglio identitario e tesse trame virtuose. Il tempio dell’arte contemporanea in Sardegna vede affievolire le sue ambizioni. Accusa un colpo che sa di mazzata. E pensare che appena un anno fa il presidente Rocca parlava così: «L’unica garanzia che abbiamo è che entro il 2022 l’opera che attendiamo da oltre vent’anni sarà conclusa». Invece, adesso è tutto da rifare o forse da cancellare in via definitiva. La rassegnazione si fa largo, fodera ogni spiraglio di luce: i lavori di accorpamento dell’ex albergo Sotgiu con l’ex Casa Deriu resteranno fermi a quel malinconico 25 per cento, con tutta probabilità per parecchio tempo. «Faccio un esempio pratico che fa capire quanto fosse importante per noi ultimare la nuova ala del Man: siamo partiti con 100 pezzi della collezione permanente, oggi ne abbiamo quasi mille - puntualizza Tonino Rocca -. Abbiamo la collezione di arte sarda più significativa che esiste nell’Isola ma non la possiamo esporre! Delitala, Ballero, Ciusa, Fancello: un’infinità di opere che si trovano nei nostri magazzini».

Eterna incompiuta

Un’attesa lunga 22 anni. La realizzazione della sospirata opera affonda le sue radici nel lontano 2001. È in quell’anno che si concretizza l’acquisizione dei due immobili che si affacciano su piazza Satta. È lì che quell’idea di “museo diffuso” tanto cara all’ex direttrice Cristiana Collu inizia a prendere forma, a delineare nuovi scenari. Un museo al passo con i tempi, dove l’esposizione incontra l’intrattenimento. Ecco quanto svelano le schede progettuali, quei rendering adagiati in qualche pc e che mostrano sale accoglienti, bookshop e area caffetteria, da ultimare con l’ultimo finanziamento di un cantiere infinito (un milione e 245 mila euro). Tutto fermo. Rocca conclude: «L’amarezza è tantissima, anche perché una buona parte dei lavori è stata eseguita. Spero che una soluzione si possa trovare, però…».