Man, nuovi spazi entro il 2025 

Un nuovo capitolo si apre, getta le basi per un futuro roseo. Per un traguardo atteso da oltre un ventennio, troppo spesso rinviato e allontanato dal vento delle polemiche. Adesso, però, con una delibera di pochi giorni fa, la 194, la Provincia di Nuoro ravviva il sogno della nuova ala del museo Man, in piazza Satta. Con poco meno di 2 milioni di euro, si dà gambe a quel progetto che dovrebbe portare all’accorpamento “degli edifici denominati ex albergo Sotgiu ed ex casa Deriu” . Tonino Rocca, storico presidente della struttura museale, sentenzia: «Non ho mai perso la fiducia, sebbene siano passati 22 anni. Certo, resta un po’ di rammarico perché in tutto questo tempo avremmo potuto fare mostre molto più importanti. Comunque, se le cose stavolta vanno per il verso giusto, nel 2025 ci sarà l’inaugurazione».

Si riparte

È il messaggio che si leva dagli uffici di piazza Italia, dall’ente guidato dall’amministratore straordinario Costantino Tidu. La Provincia fa sul serio, non vuole perdere l’occasione di migliorare e ampliare quello che da anni viene considerato il fiore all’occhiello culturale di un’intera Isola. Così, il documento di indirizzo della progettazione (Dip), predisposto dal geometra Salvatore Mastio, delinea il percorso imboccato. Con un milione e 121 mila euro di fondi regionali e altri 850 mila stanziati dalla Provincia, i lavori potrebbero iniziare a breve. Addirittura, un’ulteriore acquisizione potrebbe completare l’ambizioso quadro. «Spero che possa essere aggiunto pure un altro immobile presente in piazza Satta, di proprietà della famiglia Musina - spiega Rocca -. Forse stiamo per chiudere la compravendita con altri 300 mila euro. Quindi, la speranza è che il progetto definitivo parta pure con l’inserimento di questa struttura interclusa, che si trova proprio tra la ex casa Deriu e l’ex albergo Sotgiu. Al momento, con le risorse già stanziate, solo intoppi burocratici hanno impedito l’acquisizione».

Il futuro

La struttura museale votata all’arte contemporanea cambia aspetto, prende forma, sebbene solo sulla carta. «La realizzazione della nuova ala è per noi fondamentale», ripete come un mantra la direttrice del Man, Chiara Gatti: «Ci auguriamo davvero che l’opera possa essere ultimata perché come tutti i grandi musei abbiamo necessità di ampliare i nostri spazi. Tanto più che custodiamo nei nostri depositi circa mille opere d’arte sarda che meritano di essere conservate nel modo corretto». Ecco spiegata l’importanza di un immobile invocato da oltre vent’anni, incastonato nella piazza-simbolo, frutto dell’estro di Costantino Nivola. «Il nostro obiettivo è chiaro: allestire nella nuova ala, in piazza Satta, le grandi mostre d’arte contemporanea; nell’attuale sede di via Satta, invece, potremmo accogliere l’arte sarda, la nostra collezione permanente», dice Rocca. Poi, conclude: «Nel 2025 la nuova ala potrebbe essere inaugurata. Una buona parte dei lavori è già stata eseguita».

