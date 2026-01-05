Man, nuova gara per i lavori 

Il 2026 potrebbe essere l’anno della svolta per i locali del Man di piazza Satta. Dopo una lunga attesa e un iter travagliato, la Provincia è pronta a un nuovo bando per l’assegnazione dei lavori. Il presidente Giuseppe Ciccolini annuncia che a gennaio ci procederà con la pubblicazione dell’avviso. Lo fa in occasione della presentazione delle linee programmatiche davanti al Consiglio provinciale riunito martedì della scorsa settimana, ultima seduta del 2025. La nuova ala del museo d’arte moderna si affaccia sulla piazza Satta e comprende l’ex albergo Sotgiu e l’ex casa Deriu. L’accorpamento dei due edifici è un sogno che il Man insegue da venticinque anni.

La collezione

«Già nel 2001 mi sono occupato dell’acquisizione dei locali: al tempo ero assessore provinciale alla Cultura», ricorda Tonino Rocca, storico presidente del Man. Il museo, diventato polo culturale di prim’ordine, conta tanto sui locali da restaurare affacciati nella piazza gioiello disegnata da Costantino Nivola, anzitutto per dare valore alla collezione permanente che è perennemente sacrificata. Un migliaio di opere, tutte di artisti sardi, deve lasciare il posto alle grandi mostre che sono un forte richiamo per i visitatori. Ora, per restituirle dignità, l’ente che sovrintende al museo dispone di utilizzare lo spazio del corso Garibaldi, acquistato di recente. Non è tanto grande e neppure adatto a ospitare l’intera collezione, ma si prevede di proporre un’esposizione con una ventina di opere per volta. In prospettiva, c’è anche il collegamento diretto tra questo spazio e il museo a cui si accede da via Satta.

I lavori

Per l’accorpamento degli edifici di piazza Satta in passato la Provincia, a cui fa capo il Man, provvede alla gara d’appalto. A disposizione circa 1,7 milioni di euro. C’è l’aggiudicazione ma l’impresa giunta seconda nella graduatoria fa ricorso e il Tar le dà ragione. Il Consiglio di Stato la pensa in altro modo e ripristina la graduatoria contestata. L’impresa vincitrice può avviare i lavori, ma nel frattempo il Covid cambia tutto: costi e scadenze. Si riparte da capo con una nuova progettazione. Ora, come sottolinea Ciccolini, tutto è pronto per la pubblicazione della gara d’appalto che precede l’avvio dei lavori. Dopo tante vicissitudini la svolta sembra perciò vicina.

