VaiOnline
Piazza Satta.
06 gennaio 2026 alle 00:07

Man, nuova gara per i lavori 

Dopo tante vicissitudini svolta imminente per l’ampliamento del museo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il 2026 potrebbe essere l’anno della svolta per i locali del Man di piazza Satta. Dopo una lunga attesa e un iter travagliato, la Provincia è pronta a un nuovo bando per l’assegnazione dei lavori. Il presidente Giuseppe Ciccolini annuncia che a gennaio ci procederà con la pubblicazione dell’avviso. Lo fa in occasione della presentazione delle linee programmatiche davanti al Consiglio provinciale riunito martedì della scorsa settimana, ultima seduta del 2025. La nuova ala del museo d’arte moderna si affaccia sulla piazza Satta e comprende l’ex albergo Sotgiu e l’ex casa Deriu. L’accorpamento dei due edifici è un sogno che il Man insegue da venticinque anni.

La collezione

«Già nel 2001 mi sono occupato dell’acquisizione dei locali: al tempo ero assessore provinciale alla Cultura», ricorda Tonino Rocca, storico presidente del Man. Il museo, diventato polo culturale di prim’ordine, conta tanto sui locali da restaurare affacciati nella piazza gioiello disegnata da Costantino Nivola, anzitutto per dare valore alla collezione permanente che è perennemente sacrificata. Un migliaio di opere, tutte di artisti sardi, deve lasciare il posto alle grandi mostre che sono un forte richiamo per i visitatori. Ora, per restituirle dignità, l’ente che sovrintende al museo dispone di utilizzare lo spazio del corso Garibaldi, acquistato di recente. Non è tanto grande e neppure adatto a ospitare l’intera collezione, ma si prevede di proporre un’esposizione con una ventina di opere per volta. In prospettiva, c’è anche il collegamento diretto tra questo spazio e il museo a cui si accede da via Satta.

I lavori

Per l’accorpamento degli edifici di piazza Satta in passato la Provincia, a cui fa capo il Man, provvede alla gara d’appalto. A disposizione circa 1,7 milioni di euro. C’è l’aggiudicazione ma l’impresa giunta seconda nella graduatoria fa ricorso e il Tar le dà ragione. Il Consiglio di Stato la pensa in altro modo e ripristina la graduatoria contestata. L’impresa vincitrice può avviare i lavori, ma nel frattempo il Covid cambia tutto: costi e scadenze. Si riparte da capo con una nuova progettazione. Ora, come sottolinea Ciccolini, tutto è pronto per la pubblicazione della gara d’appalto che precede l’avvio dei lavori. Dopo tante vicissitudini la svolta sembra perciò vicina.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Commercio

Saldi, una nuova scommessa

l Ragas, Spignesi
I camici bianchi: in Sardegna non si rispetta la legge, per noi un aggravio di lavoro inutile e per i pazienti disagi ulteriori

L’ira dei medici di base: «Anche gli specialisti facciano prescrizioni»

Il sindacato Snami scrive a Todde: «C’è anarchia, situazione insostenibile» 
Cristina Cossu
Crisi idrica

Torpè, beffa Maccheronis «Dove è finito il piano per evitare gli sprechi?»

Saiu: bisogna collegare la diga del Liscia e farne un’altra ad Abba Luchente 
Gianfranco Locci Fabrizio Ungredda
Il caso.

Piove ma Gusana si svuota

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Daniel e il sogno di abbracciare Leao

Il bimbo figlio di emigrati di San Gavino coccolato dai giocatori del Milan 
Gigi Pittau
Shopping

Saldi, acquisti e dubbi davanti alle vetrine

I clienti nel centro di Cagliari: «Troppa merce già vista». E c’è chi preferisce l’online 
Alessandra Ragas