Man, mezzo milione dalla Regione Rocca: «Non basta» 

Con l’inizio del nuovo anno arriva mezzo milione per il Man di Nuoro. La Regione Sardegna, come ogni anno, ha messo a disposizione 600 mila euro per il funzionamento della struttura collocata nel cuore della Sardegna, meta di numerosi turisti sardi, italiani ed esteri pronti a conoscere l’arte locale e mondiale. L’importo è stato trasferito alla Provincia di Nuoro per essere destinato al museo per un totale di 531.745,88 euro da utilizzare per tutto il 2024. Dalle seicentomila iniziali, al museo sono stati detratti circa settantamila euro per poter pagare gli stipendi, lordi, di due nuovi operatori messi a disposizione tramite concorsi, dalla Provincia al museo. «Purtroppo - spiega il presidente del Museo d’arte Provincia di Nuoro, Tonino Rocca - l’importo è invariato da diversi anni, affinché aumenti è necessario che la Regione adegui le risorse per il museo, così come avvenuto per altre realtà».

Il costante impegno da parte degli operatori, l'alto numero di visitatori e le mostre di notevole importanza tra cui Picasso, Matisse, Giotto e Fontana, per citarne alcune, non hanno portato, al momento, a un aumento della cifra stanziata per il Man.

