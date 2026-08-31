«Man, la Provincia ci ignora» 

«Fa sorridere che ci convochino nella Capitale, la prossima settimana al ministero della Cultura, ma la Provincia di Nuoro non sente la necessità di chiamarci, di coinvolgerci». Chiara Gatti guarda con orgoglio quella che sente come una sua creatura. Il passato detta la linea, il presente brilla grazie agli ottimi numeri di Futurama (oltre 10mila visitatori, in meno di due mesi) e il futuro? Per la direttrice lombarda il “domani” del suo museo Man brulica di incertezza, nonostante il progetto esecutivo della nuova ala: conquista attesa da oltre vent’anni. Le cause? La politica va per la sua strada, decide e disfa, «ma non coinvolge chi quella “casa” la abita da 27 anni».

Lei macina traguardi. Il museo nuorese offre mostre di cui tutti parlano, non solo nell’Isola. E a Roma cosa accadrà, a breve?

«Il Man è nel direttivo di Amaci, l’Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani. Siamo stati convocati da Costantino D’Orazio (direttore generale della Creatività contemporanea presso il Mic, ndr ), la settimana prossima, per un’importante riunione al ministero della Cultura. Se da una parte quindi riceviamo inviti così prestigiosi, è alquanto singolare che a Nuoro le cose vadano diversamente».

In questi anni non sono mancate le collaborazioni autorevoli. Fa ancora più male vedere un atteggiamento freddo e distaccato dall’ente di piazza Italia, da quella Provincia che dovrebbe sbandierare con orgoglio i successi del museo che lei dirige da anni?

«Louvre, Prado, D’Orsay. Sono solo alcuni dei grandi musei internazionali con i quali abbiamo lavorato. Ebbene, adesso siamo stati pure scelti dal Pompidou e dalla Fondazione Maeght per un progetto itinerante. Direi che chiederci qualcosa sulle nostre esigenze per questi progetti futuri, sarebbe stato quantomeno il minimo».

Arriviamo al progetto esecutivo per la nuova ala. Conquista “storica”, poggia su quasi due milioni di euro e dovrebbe garantire l’atteso cambio di passo e una forte connessione con la piazza Satta, la perla di Nivola. Però?

«Tutto bello, ma avremmo voluto, staff e Cda del Man, conoscerne i contenuti non dalla stampa. Ovvero, sapere come diventerà il museo per il quale lavoriamo. Stiamo parlando di una struttura che fa oltre 40mila ingressi l’anno. Sono numeri che fanno il museo Pecci di Prato o il Museion di Bolzano. Sono eccellenze dell’arte contemporanea in Italia. Noi siamo su quei livelli. A un museo così non chiedi di cosa ha bisogno?».

Torniamo al ministero, all’incontro romano con D’Orazio. Lei esporrà i progetti futuri del Man. Perché scuote il capo?

«Perché parlerò di progetti che non so nemmeno se dovrò fare in quel museo lì oppure no. Non so nulla. Se lo chiamassero in un altro modo, potrebbero fare quello che vogliono. Ma se lo chiami Man, non possono tagliarci fuori».

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