Man e Monte Verità, via al gemellaggio con la Svizzera 

Il cuore dell’Isola e la Svizzera. Nuoro e il Monte Verità. Due luoghi ricchi di storia che s’incontrano e danno vita a trame virtuose. Il museo Man ancora una volta si apre al dialogo, mostra con orgoglio la sua internazionalità. Tutto possibile grazie a suggestive “Residenze artistiche”, della durata di tre settimane, adesso al via.

Tre artisti sardi sbarcano nella perla del Ticino, mentre tre colleghi elvetici ricambiano il favore e raggiungono gli spazi di via Satta e le meraviglie del Supramonte di Orgosolo. «In questo modo vogliamo scegliere e valorizzare alcuni artisti attivi sul territorio», afferma Chiara Gatti, direttrice della struttura museale barbaricina.

Il gemellaggio intriso d’arte si fonda sulla sinergia tra il Man e la Fondazione Monte Verità. Su una linea geografica che dal Lago Maggiore conduce alla Sardegna più autentica e remota, ma non per questo isolata o meno votata agli scambi e al dialogo. Così, dopo aver vinto la open call Ritorno a Monte Verità, e stando all’affascinante progetto, Giaime Meloni, Elena Muresu e Marco Useli trascorreranno un periodo di ricerca abitando la celebre “collina dell’utopia”. Un paradiso anarchico, capace di attrarre pensatori, pittori, filosofi, progettisti in arrivo da ogni angolo d’Europa. Contemporaneamente, gli artisti svizzeri Tonatiuh Ambrosetti, Maya Hottarek e Lisa Lurati condurranno sul territorio sardo un’indagine sui temi proposti dal Man e connessi alla ricca identità locale.

Docenti illustri e “ospiti”. I visiting professors Tobia Bezzola, Andrea Dall’Asta, Christiane Lohr, Una Szeemann e Alessandro Biggio guideranno il percorso creativo degli artisti. «Siamo davanti a un’iniziativa bellissima, che permette a tre artisti sardi di portare la loro esperienza in un contesto ricco e stimolante come Monte Verità - dice Alessandro Biggio -. Allo stesso tempo diamo agli artisti svizzeri l’opportunità di immergersi nella Sardegna dell’interno».

Chiara Gatti conclude: «Oggi a Nuoro c’è Christiane Lohr, la prossima settimana Una Szeemann. Un panorama internazionale importante, per gli artisti e per il Man».