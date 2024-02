Mamuthones, nuovo successo 

Mamuthones e Issohadores del gruppo Atzeni di Mamoiada protagonisti al carnevale di Vimodrome, organizzato dal circolo dei sardi “La quercia”. Sabato dopo la sfilata lungo le vie della cittadina alle porte di Milano, lo spettacolo finale in piazza dell’Unità dinanzi ad una folla di curiosi, in cui non sono mancati diversi emigrati sparsi per la Lombardia. Orgoglioso il presidente dell’Atzeni, Enzo Gregu: «Un onore esserci stati, in un clima di profonda amicizia col circolo “La quercia”. Ci riempie di gioia aver ritrovato tanti corregionali e amici della Penisola innamorati delle nostre maschere. Il 9 e 10 marzo, saremo a Bergamo per la festa di mezza Quaresima insieme alla Fasi e al circolo dei sardi». Soddisfatto Carlo Casula, del circolo “La quercia”: «Siamo alla quarta edizione dell’iniziativa». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA