Mamuthones-Issohadores Anteprima del Carnevale tra buon vino e ospitalità 

I primi visitatori sono arrivati dalla serata di martedì, assistendo alla benedizione del fuoco principale ai piedi della parrocchia di Santa Maria. Da lì le braci ardenti sono state portate in altre zone del paese per accendere 50 falò sparsi per l’abitato. A Mamoiada i festeggiamenti per Sant’Antonio si sono rivelati ancora una volta un perfetto connubio fra fede e tradizione.

Il rito

Con un crescente interesse turistico, proseguito nella giornata di ieri, in cui fin dal mattino, a centinaia hanno raggiunto al paese, assistendo alla prima dei Mamuthones e degli Issohadores, con i gruppi della Pro Loco e dell’Associazione Azteni. Nel pomeriggio, dopo la vestizione nelle due sedi, l’uscita delle maschere e annesso il trionfo dell’ospitalità, fra vino e dolci tipici distribuiti ai presenti. Con i festeggiamenti protrartisi fino a tarda notte, accompagnati dai canti e balli popolari. Soddisfatto il sindaco Luciano Barone: «La partecipazione è stata massima. Il senso di comunità è stato il valore aggiunto con le associazioni culturali e i vicinati a fare tutti la propria parte, affinché l’evento fosse perfetto. Ora puntiamo a replicare con le prossime tappe del Carnevale».

La fede

Sulla stessa linea anche il parroco, don Salvatore Orunesu: «Il legame intorno a Sant’Antonio si è dimostrato profondo e la grande presenza alla messa di martedì e alla benedizione del fuoco, un segnale che scalda il cuore. Non può che far piacere vedere il paese invaso di turisti – aggiunge -. Una boccata d’ossigeno per l’economia locale e uno strumento per promuovere la bellezza e le tradizioni del posto». Così Andrea Canneddu, presidente della Pro Loco: «È stato un successo, con il paese che cresce culturalmente ed economicamente. La nostra associazione conta 180 iscritti e abbiamo sfilato con circa 30 adulti e i bambini». Si guarda per questo già ai prossimi appuntamenti: «L’11 Febbraio ci esibiremo nuovamente qui – aggiunge – e il 13 una nostra rappresentanza sarà ospite del Carnevale di Venezia». Anche Enzo Gregu, a capo dell’Associazione Atzeni è soddisfatto: «Abbiamo raccolto tanto entusiasmo, sfilando con 22 Mamuthones e 16 Issohadores. Il nostro è un impegno quotidiano a sostegno della cultura in cui da sempre crediamo, promuovendo continue iniziative. Abbiamo distribuito 800 calendari e accolto tanti curiosi, fra cui giornalisti e studiosi nella nostra sede, frutto di recenti lavori di restauro».Importanti i numeri anche al Museo tradizionale delle maschere: “Abbiamo registrato oltre 400 ingressi– raccontano dallo staff – che non possono che soddisfarci».

