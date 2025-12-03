«Mamone, Onanì dimenticato» 

«Mamone, frazione del Comune di Onanì». La sindaca Clara Michelangeli scandisce queste parole. Fa comprendere come la visita della governatrice Alessandra Todde alla colonia penale di Mamone, lo scorso martedì pomeriggio, le abbia lasciato un retrogusto amaro. «Ancora una volta non sono stata contattata e coinvolta», precisa la prima cittadina. «Era già accaduto con la visita del sottosegretario Andrea Delmastro. Eppure la struttura ricade nel nostro territorio».

Lo sfogo

Clara Michelangeli si rivolge alla presidente della Regione, al provveditore dell’amministrazione penitenziaria Domenico Arena, al direttore della casa di reclusione Vincenzo Lamonaca. «Ripeto: Mamone, frazione del Comune di Onanì», rincara la sindaca. «Così c’è scritto, perlomeno nel cartello all’entrata della casa circondariale. Così è sempre stato, visto che la colonia penale si estende per 2300 ettari nel territorio del nostro Comune, da cui dipende amministrativamente. Così ci viene ricordato, tutte le volte che c’è da occuparsi di questioni burocratiche urgenti, di temi di protezione civile», puntualizza Michelangeli. «Di recente abbiamo nominato, tra l’altro, il garante dei detenuti. Giampiero Farru, dal primo giorno di servizio, ha messo al primo posto il ruolo che gli compete nella salvaguardia dei diritti dei carcerati ma ha pure iniziato una vera e propria crociata per restituire a Onanì il peso istituzionale che spesso gli viene negato. Perché Mamone fa parte di Onanì».

Il legame

Da una parte una colonia penale, con il suo sconfinato parco; dall’altra una comunità legata a doppio filo alle dinamiche e alla presenza di una struttura carceraria. «Onanì sa, da generazioni, cosa ha comportato per la comunità avere un’istituzione nel territorio che incrementasse lavoro, economia e numero di residenti», afferma Clara Michelangeli. «Onanì sa anche cosa significa assistere, impotente, al ridimensionamento della colonia penale, a come l’abbandono dei territori abbia contribuito significativamente allo spopolamento del nostro paese».

La domanda

«Allora, dov’è che questo meccanismo si inceppa?», s’interroga la prima cittadina. «In che momento e a che livello si stabilisce che Mamone è un’entità astratta, orfana? È una questione di ignoranza? Se così fosse sarebbe intollerabile, perché diventa una sorta di dispetto scrivere, parlare, speculare su una realtà di cui non si conosce un aspetto così fondamentale. A livello politico, poi, diventa una questione di sgarbo istituzionale, uno sforzo più o meno attivo per esautorare un’intera comunità da quella che è una parte di territorio». Clara Michelangeli conclude: «Quindi, una volta per tutte, si sappia che Mamone è parte integrante di Onanì e non c’è dispetto o passerella, né politica né istituzionale, che possa cambiare questo fatto».

RIPRODUZIONE RISERVATA