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Orotelli.
22 settembre 2026 alle 00:31

Mamoiada si racconta in piazza Santa Ruche 

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Oggi il progetto “7 Impronte di Comunità” fa tappa a Orotelli, in piazza Santa Ruche. Alle 18.30 storie e memoria di Mamoiada con Francesco Crisponi, Giovanni Paddeu e Cristina Pisu. La giornalista Valentina Loche guiderà l’incontro, facendo emergere dalle fotografie personali i luoghi, le esperienze e i legami attraverso i quali ciascuno riconosce il proprio paese.Dopo l’esordio del 14 settembre a Mamoiada, con Orani protagonista, e la tappa del giorno successivo a Nuoro, dedicata a Fonni, il viaggio promosso dal Distretto rurale del Nuorese raggiunge così il suo terzo approdo. Cambiano la piazza e la comunità invitata; resta il gesto che tiene insieme l’intero percorso: un centro apre le proprie porte, l’altro arriva portando qualcosa di sé.

Dopo Orotelli, l’itinerario proseguirà il 1° ottobre a Oliena, il 6 ottobre a Orgosolo, il 7 ottobre a Orani e il 9 ottobre a Fonni.

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