Mamoiada, la danza dei Mamuthones 

Un fine settimana di incontri, laboratori, esposizioni, degustazioni e spettacoli. Un ricco programma che segue il filo rosso dell’arte del mascheramento, con la figura centrale del mascheraio, elementi cardine della tradizione locale insieme ai Mamuthones e Issohadores. È una Mamoiada sempre più patria delle tradizioni e cuore pulsante di un Carnevale che si destagionalizza e colora d’incanto la torrida estate isolana.

Un percorso identitario

Sino a domani, il paese ospita la rassegna “Oltre la Maschera-Un percorso identitario tra artigianato, mascherai e futuro”, promosso dal Comune insieme al Museo delle Maschere Mediterranee, con il contributo della Fondazione di Sardegna, Regione e la collaborazione del Centro commerciale naturale Sa Pratha e del comitato dei festeggiamenti della Madonna del Carmelo.

Gusto e colori

Il via ieri con i laboratori didattici per i giovanissimi, dedicati al mondo naturale e al suono, con l’inaugurazione dei cortili che ospitano mascherai, espositori e produttori locali. Oggi il convegno “Oltre la Maschera” (ore 9,30 Museo delle Maschere mediterranee), visite guidate a tema, con la sfilata delle maschere tradizionali a cura del Comitato Nostra Signora de Su Carmu (ore 18). Si chiude domani, con una lunga giornata fra degustazioni, percorsi enogastronomici, dimostrazioni di preparazione del formaggio e il concerto di Davide Van De Sfroos (ore 22, piazza San Sebastiano).

I percorsi lungo il paese

A fare da cornice alla manifestazione, i percorsi espositivi diffusi curati da associazioni storiche di Mamoiada, come l’Associazione culturale Atzeni e la Pro loco, che ospitano artisti e realtà artigianali provenienti da tutta l’Isola e oltre, come i mascherai di Tricarico (Basilicata) e i maestri dell’Associazione Mascherai Alpini. «Il mascheramento non è un travestimento: è una forma di verità profonda», spiega il sindaco Luciano Barone. «A Mamoiada le maschere non si indossano per nascondersi, ma per ritrovare ciò che siamo: una comunità che custodisce il rito, il gesto e la memoria».

Tra storia e cultura

Gli fa eco l’assessore alla Cultura Pino Ladu: «Per Mamoiada il tema culturale e turistico si apre al mondo grazie a un’idea espositiva viva, dove i mascherai, veri detentori del sapere artigianale, entrano in relazione con altre importanti figure del Carnevale. Un’esposizione diffusa e aperta, capace di mettere in rete tradizioni, luoghi e persone». Con “Oltre la Maschera”, dice Elena Giangiulio, direttrice del Museo delle Maschere Mediterranee, «intendiamo raccogliere le migliori espressioni delle microidentità territoriali per costruire insieme un percorso nuovo di identità nazionale delle tradizioni di maschere e costumi italiani».

